Bitva o Casino. Kromě Křetínského hodlá nabídku za řetězec supermarketů zvýšit také konkurenční holding 3F

Konkurenční zájemci o převzetí zadluženého francouzského řetězce supermarketů Casino dnes představili své plány na záchranu firmy, napsala agentura Reuters s odvoláním na své zdroje. List Les Echos uvedl, že společnost EP Global Commerce (EPGC) českého podnikatele Daniela Křetínského spolu s holdingem Fimalac i konkurenční holding 3F hodlají své nabídky zvýšit.

Na schůzce, kterou uspořádalo francouzské ministerstvo financí, prezentovaly soupeřící tábory své návrhy vedení Casina, soudem jmenovaným prostředníkům a vládním úředníkům. Podrobně se věnovaly mimo jiné cenové strategii, budoucnosti obchodních domů skupiny, cílům prodeje a zisku, uvedly zdroje.

Po schůzce prostředníci jmenovaní soudem, kteří dohlížejí na jednání Casina s věřiteli, pravděpodobně stanoví lhůtu, do kdy mají konkurenční uchazeči předložit své konečné nabídky, uvedl jeden ze zdrojů.

Společnost Casino, pod kterou spadají například řetězce Monoprix a Franprix, měla na konci loňského roku konsolidovaný čistý dluh 6,4 miliardy eur (téměř 153 miliard korun). V příštích dvou letech bude muset splácet dluh tři miliardy eur.

Skupina od června jedná s věřiteli. Snaží se udržet nad vodou pomocí přeměny velké části dluhu na vlastní kapitál, odprodejem majetkových podílů a prostřednictvím dohody s vládou o odkladu platby daní a sociálních odvodů.

Křetínský a holding Fimalac, za kterým stojí miliardář Marc Ladreit de Lacharrière, minulé úterý zvýšili svou nabídku na posílení kapitálu řetězce Casino na 1,35 miliardy eur. Nabídka holdingu 3F, který vedou telekomunikační magnát Xavier Niel, investiční bankéř Matthieu Pigasse a podnikatel Moez-Alexandre Zouari, počítá se zvýšením kapitálu řetězce o 900 milionů eur.

„Chystáme se předložit revidovanou nabídku," řekl Pigasse deníku Les Echos, aniž by uvedl další podrobnosti. List dodal, že svou nabídku zvýší i Křetínského tábor.

Francouzská vláda se obává možného propouštění v řetězci, který je šestým největším maloobchodním prodejcem ve Francii. Na konci loňského roku měla skupina v zemi přibližně 50 tisíc zaměstnanců, připomíná Reuters.