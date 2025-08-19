Stanislav Šulc: Trump státník a Zelenskyj v obleku? Svět zahlédl lepší zítřky
Zatímco páteční schůzka Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem příliš radosti v Evropě nevzbudila, pondělní setkání amerického prezidenta s evropskými lídry včetně Volodymyra Zelenského naznačila obrat. Ukazuje se, že tradiční postupy mohou být leckdy lepší než ty moderní.
Milan Kundera se svým konceptem imagologie notně předběhl dobu. Jako kdyby věděl, že za pár dekád od napsání Nesmrtelnosti většina lidí na světě již nebude žít v ničem jiném než v obrazech, odrazech, odlescích reality. Sociální sítě tento svět dokonale naplňují, a tak již není potřeba dozvědět se téměř nic, co se stalo, ale vnímat, jak to vypadalo.
A z tohoto pohledu vypadala schůzka evropských státníků v Bílém domě víc než dobře. Americký prezident Donald Trump zářil, jeho viceprezident J. D. Vence se udržel a nikoho neurážel, evropští lídři působili profesionálně a Donald Trump je respektoval. A ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tentokrát opustil svůj outfit válečného prezidenta a vzal si tmavý oblek.
Návrat k jednacímu stolu
Z toho, co jsme měli možnost vidět, šlo o velký návrat. Návrat k tomu, jak svět kdysi fungoval – problémy se řešili u stolu, řešili je ti, kdo k tomu mají co říct, ideálně nikdo nepůsobil jako ten, kdo ostatním nadiktuje, co se bude dál dít.
A ano, pak ten nejmocnější za všechny shrnul, na čem se „domluvili“, byť to ve skutečnosti možná bylo celé trochu složitější. Na to se ale historie neptá.
Záblesk tohoto světa jsme mohli v pondělí sledovat. A existuje dokonce i jistá pravděpodobnost, že za těmito obrazy je i skutečný posun v celé situaci na Ukrajině.
Jak dlouho vydrží Trumpova láska k Evropě?
V tom je totiž nevyřčená síla obrazů – každý, kdo je viděl, si z nich něco zapamatuje. A pro amerického prezidenta bude nyní zase o něco složitější, aby vzal zpátečku z pozitivního sentimentu, který vůči napadené zemi projevil. Zvláště poté, co si z Aljašky odvezl obraz člověka, který s Putinem nehnul ani o milimetr.
Nicméně geopolitika je hra, v níž Donald Trump hraje s velmi silnými kartami, totéž platí pro Putina, a naopak s nepříliš dobrými kartami hraje Zelenskyj a vlastně celá Evropa.
A my jako diváci tento poker sice pozorujeme v přímém přenosu, co se přesně honí hlavami jednotlivých hráčů, ale nevíme. A tak jsme odkázáni na tyto obrazy, jejichž vyznění se aktuálně přehouplo ve prospěch Evropy. Uvidíme, jak dlouho to vydrží.
