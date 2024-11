Pražskou burzu čeká po solidním růstu klidný zbytek roku, odhadují analytici

České akcie, které se podle indexu PX v týdnu dostaly na šestnáctiletá maxima, by měly ve zbytku roku růst jen velmi mírně. Shodli se na tom oslovení analytici. Růst akcií tuzemských firem podle nich podporují jejich dobré výsledky, rizikem je pokles kurzu koruny či eskalace války na Ukrajině. Pražská burza v uplynulém týdnu posilovala sedmým týdnem v řadě, index PX stoupl na 1697,74 bodu.

"Do konce roku očekávám na pražské burze spíše utlumený vývoj," řekl analytik XTB Tomáš Cverna. Index pražské burzy by se podle něj mohl pohybovat mírně nad úrovní 1700 bodů. I když mohou v závěru roku náladu podpořit na akciových trzích hlavně americké akcie, obavy o vývoj evropského zpracovatelského sektoru spolu s nejistotou ohledně eskalace války na Ukrajině budou brzdit růstové vyhlídky domácího trhu, dodal.

"Obecně se nyní očekává, že do konce roku by české akcie měly jít ještě výše, protože poslední měsíce roku bývají často pozitivní," uvedl analytik BHS Timur Barotov. Týká se tp obzvlášť amerických akciových trhů, které jsou ale docela korelované s evropskými. Výsledky za třetí kvartál 2024 byly podle něj pro české společnosti vyvedené. "Ekonomicky jsou na tom obchodované firmy dobře a mělo by to ještě nějakou dobu vydržet," podotkl.

"Nadále jsem při výhledu na domácí akcie pozitivní," doplnil analytik J&T Banky Milan Vaníček. Je sice podle něj pravda, že například některé akcie jako Erste či Moneta jsou na svých maximech či poblíž maxim, ale stále jsou jiné tituly, které mají dostatečný prostor růst. V této souvislosti zmínil akcie ČEZ, Komerční banky a Colt CZ.

Makléř Wood & Company Vladimír Vávra upozornil na to, že jedním z důsledků výhry Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách je poměrně citelné posilování amerického dolaru, které zprostředkovaně tlačí na oslabování měn v regionu. Středoevropské měny nejsou výjimkou a jejich oslabování může v určité míře akcelerovat dočasný odliv peněz z regionu, který může dále tlačit ceny aktiv níže. Vzhledem ke geografické poloze může roli hrát i případná eskalace konfliktu na Ukrajině, poznamenal. V pozitivním scénáři předpokládá, že by index PX mohl do konce roku navýšit zisky o dvě až tři procenta. V neutrálním scénáři očekává spíše stagnaci či mírný pokles.

Cverna připomněl, že do konce roku pražskou burze čekají pouze výsledky rakouské pojišťovny VIG, které obchodování celého indexu výrazně neovlivní. Na případnou eskalaci války na Ukrajině by pozitivně mohly reagovat akcie Colt CZ. V případě tužší zimy mohou stoupnout ceny zemního plynu a elektřiny, což by byla podpora pro akcie ČEZ, odhadl.