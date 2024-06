Akciové hvězdy pandemických let si stále lížou rány. Netflix je výjimkou

Koronavirová pandemie od základu proměnila každodenní život většiny lidí. Mnozí získali se zavedením práce z domova více volného času, který trávili sledováním seriálů, nákupy online, virtuálními schůzkami s přáteli nebo třeba cvičením z pohodlí svého obýváku. Změna životního stylu umožnila zrod i zcela nových společností, které se úspěšně prosadily na akciovém trhu. Ekonomické vítěze z období lockdownů v letech 2020 a 2021 ale s odezněním pandemie postihlo tvrdé přistání. Některé pandemické hvězdy dokonce zcela vyhasly, jiné ještě velmi slabě blikají.

Koronavirová pandemie a lockdown ekonomiky vytvořily na akciových trzích nové trendy. Pandemie zdánlivě přes noc vytvořila v ekonomice nové vítěze. Někteří považovali nastalé změny za nový normál nebo za urychlení digitálních trendů. To se ale tvrdě přepočítali. Když se ekonomika normalizovala, naděje na opakování zisků z pandemických let se rozplynuly.

Padesát vítězů z období pandemie koronaviru ztratilo za poslední tři roky na tržní hodnotě zhruba 1,5 bilionu dolarů (téměř 35 bilionů korun), píše deník Financial Times.

Mezi pandemické poražené se zařadila i společnost Pfizer. Akcie zdravotnického gigantu, jehož spolupráce s firmou BioNTech na výrobě a distribuci očkovacích vakcín byla přelomovou pro zvládnutí pandemie, vzrostly nad rekordní úrovně z roku 2000. „Od konce roku 2021 jsou akcie ve volném pádu, když za tu dobu dodnes odepsaly přes 50 procent,” říká Tomáš Cverna, analytik společnosti XTB.

Pandemické komety

Stejný osud postihl i společnost Zoom, která je poskytovatelem platformy pro online komunikaci. „Společnost v roce 2021 vzrostla na tržbách meziročně o více než 320 procent a její zisk narostl ve stejném období z 21,8 milionu dolarů na 679 milionů dolarů,” vypočítává Cverna. Investoři ocenili akcie růstem, který však v následujících letech začal prudce padat. Zoom je dnes sice ziskovou společností, ale nižší očekávaný růst budoucích tržeb je důvodem pro rapidní pokles valuace. Akcie od pandemického maxima klesly o zhruba 90 procent.

Největší propad nastal u společností z oblasti telemedicíny, tedy vzdáleného kontaktu lékaře a pacienta. Přestože v době pandemie byly konzultace online pro obě strany bezpečnější a efektivnější, trend zažil velmi tvrdé setkání s běžnou realitou. „Přestože společnost Teladoc nikdy nebyla zisková, trh přecenil její potenciál,” konstatuje Cverna. Od pandemických maxim se její akcie propadly o téměř 97 procent.

Podobný příběh o kometě, která rychle vzplála a ještě rychleji shořela, píše i společnost Peleton, která nabízí high-endové cvičící přístroje (zejména rotoped, ale také běhací pás).

Poté, co společnost v září 2019 provedla primární veřejnou nabídku akcií (IPO) za cenu 29 dolarů za akcii, se do ledna 2021 cena akcií vyšplhala na historické maximum přes 160 dolarů a hodnota firmy dosáhla hranice 50 miliard dolarů. Do roka bylo všemu jinak, akcie se propadly pod hranici IPO a od té doby vesměs padají. Aktuálně stojí akcie Peletonu 3,8 dolaru a tržní hodnota společnosti nedosahuje ani 1,5 miliardy dolarů.

Asi největší vzestup a pád má na kontě ale jiná firma – sociální síť Clubhouse. Firma, která díky penězům investorů byla ohodnocena na čtyři miliardy dolarů, prakticky umřela.

Netflix se drží

Za pandemie zaznamenala žně i streamovací společnost Netflix. Rapidní nárůst předplatitelů během pandemie způsobil obavy i samotné společnosti o to, jak to bude vypadat s přírůstkem předplatitelů po pandemii.

Netflixu se na začátku roku 2022 naplnil ten nejobávanější scénář, byl jím pokles předplatitelů ve dvou čtvrtletích za sebou. Pro platformu bylo přelomové, když v loňském květnu přišla s bojem proti sdílení hesel k účtům. Netflixu opět začala růst předplatitelská báze a aktuálně je nejziskovější streamovací platformou.

Akcie Netflixu zažily klinickou smrt, ze které se ale dokázaly vzpamatovat a v dnešních dnech se pohybují na úrovni pandemických maxim. Jsou tak jednou z mála firem, které se daří i po návratu světa do předpandemických kolejí.