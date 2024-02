Roblox milují nejen děti, ale taky investoři

Herní platforma Roblox je mezi školáky patrně populárnější, než kdy byl Minecraft nebo Fortnite. Denně ji navštíví přes 70 milionů hráčů, kteří ve snovém světě nacházejí kreativní vybití a tráví v něm dlouhé hodiny. Investoři zase větří tučné zisky. A čerstvé výsledky firmy za uplynulý rok rozhodně nejsou pro její akcionáře zklamáním.

Výsledky Robloxu za sebou nechaly i smělé tržní odhady. Tržby vyrostly meziročně o 26 procent na 2,8 miliardy dolarů (asi 64,8 miliardy korun). Nahoru jde také počet předplatitelů a finanční odměny uživatelů.

Roblox reportuje také údaj o výnosech, nazývá jej rezervacemi, který zahrnuje jak zúčtované tržby tak i odložené výnosy. Tento finanční ukazatel poskočil meziročně o 23 procent na 3,5 miliardy dolarů. V samotném čtvrtém čtvrtletí to bylo 1,13 miliardy dolarů, což je vůbec nejvíce v historii společnosti.

„Rok 2023 jsme zakončili dalším silným růstem, protože pokračujeme v inovacích napříč celou platformou Roblox. Do roku 2024 vstupujeme s ještě větším přesvědčením, že se nám podaří dosáhnout našeho dlouhodobého cíle, kterým je přilákat více než jednu miliardu aktivních uživatelů denně,“ komentoval výsledky David Baszucki, zakladatel a generální ředitel společnosti Roblox.

Herní platforma Roblox je miliardový nápad Davida Baszuckého (na snímku) TechCrunch / CreativeCommons / CC BY 2.0

K jedné miliardě aktivních uživatelů denně má Roblox ještě daleko. Dnes je to něco kolem 70 milionů, meziročně ale tento počet rostl o zhruba pětinu, což naznačuje jistou oddanost platformě ze strany uživatelů.

Zisk až někdy

Navzdory těmto povzbuzujícím zprávám Roblox nadále prohlubuje ztrátu. Za rok 2023 na 1,15 miliardy dolarů. Překvapivě to nikomu nevadí. Dokonce ani investorům. A proč se firma, nota bene kotovaná na burze, soustředí na jiné statistiky než na zisk? Vyplývá to ze zkušeností firem, jako jsou YouTube, Netflix či Facebook. Ty mnoho let vykazovaly operativní ztrátu, investovaly velké prostředky do akvizice uživatelů a vylepšování jejich „zážitku“. Takové budování kmene v určitý moment velmi dobře přetočily do obřích zisků.

Tyto firmy totiž umějí velmi dobře monetizovat každou vteřinu, kterou lidé stráví v jejich prostředích. A investoři tohle dobře vědí. A proto akcie Robloxu v reakci na výsledkovou zprávu během dne přidávaly až 14 procent, středeční obchodní seanci nakonec zakončily se ziskem přes 10 procent.

S Robloxem mohou vydělat nejen akcioví investoři, ale také její uživatelé. Podstata Robloxu je totiž dvojí. Jednak jde o klasický herní svět, ve kterém se můžete různě pohybovat, hrát minihry a získávat ocenění za plnění úkolů. Zároveň ale jde i o programovací jazyk, díky němuž se může autorem hry stát doslova každý. Firma sama tvrdí, že děti od osmi let zvládnout naprogramovat vlastní hru. Roblox pak vedle autorství nabízí také distribuci a odměnu.