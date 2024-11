ONLINE: Boj o Bílý dům jde ve finále

Američané volí novou hlavu státu. Průzkumy předvídají extrémně vyrovnaný souboj, který patrně rozluští až výsledky z hrstky dosud nerozhodnutých států. Většina volebních místností na východním pobřeží USA se začne otvírat od šesté ráno místního času (12:00 SEČ). V nejzápadnějších státech pak hlasování končí až o 24 hodin později. Oficiální výsledky budou známé o několik dní později, když součty schválí příslušné volební orgány.

Hlavní volební den, kdy Američané rozhodují také o rozložení sil v Kongresu či o státních otázkách, připadá na dnešek, ale hlasování v předstihu je už v USA v plném proudu. Podle stanice BBC odvolilo přes 81 milionu oprávněných voličů, zhruba třetina oprávněných voličů. Učinili tak korespondenčně nebo v předtermínech v hlasovacích místnostech.

Vítěz soupeření o Bílý dům by po volební noci podobně jako před čtyřmi lety nemusel být známý ihned. Průzkumy po dramatické kampani nasvědčují velmi těsnému souboji mezi 78letým republikánem Trumpem a 60letou demokratkou Harrisovou, a to jak na úrovni celých USA, tak v sedmi klíčových státech.

Američané v prezidentských volbách v každém státě přímo volí takzvané volitele, k vítězství je potřeba nejméně 270 volitelů. Pozornost se tak tradičně upírá na takzvané swing states, neboli kolísavé státy, kterých je tentokrát sedm: je to Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Severní Karolína, Pensylvánie a Wisconsin.

Ať se stane americkým prezidentem kdokoli, dříve či později pochopí, že Evropa je nejbližším spojencem Spojených států, nikoli konkurentem. Při zahájení švýcarsko-českého podnikatelského fóra to v Curychu řekl český prezident Petr Pavel. Podle české hlavy státu je zřejmé, že jen společně mohou Evropa a Spojené státy čelit výzvám od zemí, jako je Čína.

Ve státech na východě USA se otevřely volební místnosti. Další se budou otevírat postupně podle časových pásem. První odhady i dílčí výsledky z jednotlivých států se čekají po půlnoci SEČ.

Daně budou pro nadcházející prezidentskou administrativu prioritu. Co má v plánu Trump a co Harrisová? A jaké to bude mít dopadky na ekonomiku Spojených států? Čtěte analýzu Lukáše Kovandy, hlavního ekonoma Trinity Bank.

Americké zpravodajské služby varovaly před snahou ovlivnit prezidentské volby zvenčí. Jako největší hrozbu označily v prohlášení Rusko s tím, že snahy ovlivnit průběh a výsledky zesílí během volebního dne. Skupiny napojené na Rusko vyrábějí dezinformační videa a články, chtějí vyvolat strach u voličů, píše se ve zprávě.

Kandidátka Demokratické strany na americkou prezidentku Kamala Harrisová stráví dnešní volební noc na Howardově univerzitě ve Washingtonu. Její republikánský soupeř Donald Trump bude sčítání hlasů sledovat v konferenčním centru ve West Palm Beach na Floridě. S odvoláním na kampaně obou prezidentských kandidátů o tom informoval veřejnoprávní rozhlas NPR.

Hlasování v malé obci Dixville Notch ve státě New Hampshire odstartovalo hlavní den voleb amerického prezidenta. V Dixville Notch už jsou výsledky sečtené, oba kandidáti získali shodně po třech hlasech. Vesnice Dixville Notch, ležící u hranic s Kanadou a čítající asi tucet obyvatel, je tradičně jednou z prvních, které zahajují americké volby otevřením volební místnosti už o místní půlnoci. Obvykle vyrážejí ve stejnou dobu voliči k urnám také v obcích Millsfield a Hart's Location, ty ale letos půlnoční hlasování nenabídly.