Stanislav Šulc: Dvě Trumpovy sázky, které vyšly. Influenceři a předstírání poraženého

Ve vítězném proslovu Donald Trump poděkoval spoustě lidem. Nezapomněl na promotéra bojovníků MMA Danu Whita, který zase za všechny poděkoval Joeovi Rogenovi. Právě úspěšný konzervativní influencer patřil ke klíčovým osobnostem, které Trumpovi vyhrály volby. Je to právě dlouhodobá spolupráce s těmito lidmi, která dovolila Trumpovi v posledních dnech před volbami předstírat, že je vlastně poražen a že musí ještě víc zaktivizovat své potenciální voliče. Vyplatilo se.

Reklama

Hlavně neusnout na vavřínech. To je okřídlená fráze, která v předvolební kampani platí dvojnásob. Kamala Harrisová to poznala poměrně krutým způsobem. V posledních dnech před samotným volebním dnem to zdánlivě vypadalo, že volby může vyhrát. Případně že půjde o těsný souboj tělo na tělo. A i kdyby demokratická kandidátka ve finále prohrála takzvaný „electoral vote“, je vysoce pravděpodobné, že získá majoritu alespoň v „popular vote“.

Neúplné výsledky však vykreslují poněkud jiný obrázek Ameriky. Trump přesvědčivě zvítězil všude, kde se to očekávalo, a na svou stranu získává jeden „swing state“ za druhým. Pokud zvítězí i v Michiganu, jak zatím ukazují výsledky, bude to drtivé. A to nejen pro Harrisovou, ale také pro tvůrce volebních průzkumů a modelů, kteří právě Michigan téměř svorně před volbami připisovali Harrisové.

Zelenskyj poblahopřál Trumpovi k „působivému vítězství“ Politika Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poblahopřál Donaldu Trumpovi, který pravděpodobně vyhrál americké prezidentské volby, k „působivému vítězství“. Zelenskyj, jehož země se se západní pomocí brání ozbrojené ruské agresi, na sociální síti X napsal, že Trumpovo odhodlání přistupovat ke globálním problémům v duchu hesla „mír prostřednictvím síly“ by mohl přiblížit „spravedlivý mír“ na Ukrajině. ČTK Přečíst článek

Když pomáhá mlátička z MMA

Trumpovi se vyplatily dvě strategie. Politologové již sepisují eseje a dizertace o tom, že volby v roce 2024 byly prvními volbami, které rozhodli influenceři. Tedy nikoli samotné sociální sítě, ale lidé, kteří díky nim vyrostly v extrémně vlivné osobnosti. K těm klíčovým patřili lidé jako Dana White (CEO MMA organizace UFC) nebo Joe Rogan, autor populárního podcastu a jedna z vlivných osobností hnutí IDW (Intellectual Dark Web), které do velké míry dává Trumpově kandidatuře alespoň nějaký ideový základ.

Reklama

Druhou klíčovou strategií byla právě schopnost přesvědčit své potenciální voliče, že je všechno ztraceno, Harrisová a její škodlivá politika má volby v kapse a jediný, kdo tomu může zabránit jsi právě ty, voliči Donalda Trumpa. Trumpovi se dařilo vytvářet dojem prohry, která ale zároveň nebude zasloužená, bude to výsledkem ukradených voleb jako v roce 2020. Co na tom, že si tyto dvě teze odporují. Je to dobrý apel na voliče, který se rozhodl vyrazit volit.

Trump přinese mír a prosperitu, uvedl Babiš Politika Republikánského kandidáta Donalda Trumpa v americké prezidentské kampani nezastavil atentát ani systematická očerňovací kampaň, uvedl k výsledkům voleb bývalý český premiér Andrej Babiš (ANO). Trumpovo vítězství přinese USA prosperitu a světu mír, uvedl Babiš na síti X. Podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka zvítězila ve volbách ekonomická témata a schopnost hájit národní zájmy. Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová považuje Trumpa za výrazného a silného politika a současná doba si podle ní takové politiky žádá. ČTK Přečíst článek

Rogan vlivnější než NY Times

Naopak Harrisové se toto nepodařilo. Po velmi důležitém průzkumu v Iowě to opravdu vypadalo, že demokratická kandidátka nejen že může vyhrát, ale dokonce že je favoritkou. A právě tento moment jí mohl zlomit vaz.

O domnělém vítězství se přesvědčil její tým, ona sama, a podporovala to skupina těch největších nepřátel Donalda Trumpa, alespoň jak o nich on smýšlí a mluví – tedy „networks“, neboli v češtině „tradiční média“.

Ta přitom stále více ztrácejí schopnost být řídícím vodítkem pro politiky – míjejí se v tématech, která mohou vyhrát volby, míjejí se v odhadech, kdo bude jak volit, míjejí se v dodávání osobností, které hýbou společností.

Zkrátka aktuální volby ukázaly, že Joe Rogan je momentálně vlivnější než The New York Times. Ať už je to dobře, nebo špatně.