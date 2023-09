Do Arm chtějí investovat Apple či Nvidia. Výrobce čipů to může ocenit až na 55 miliard dolarů

Zákazníci britského vývojáře čipů Arm Holdings, včetně firem Apple, Nvidia, Alphabet a Advanced Micro Devices, souhlasili, že investují do Arm v rámci primární nabídky akcií. Arm by mohla být oceněna na 50 až 55 miliard dolarů (1,1 až 1,2 bilionu korun). Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje. Arm patří japonské společnosti Softbank a technologie britské firmy se nacházejí prakticky ve všech chytrých telefonech.

Zájem o investici do Arm v rámci primární nabídky akcií, která by měla být největší v letošním roce, vyjádřily podle zdrojů také společnosti Intel, Samsung Electronics, Cadence Design Systems a Synopsys. S akciemi firmy by se mohlo začít obchodovat na americké burze Nasdaq 14. září.

Softbank má za cíl ocenit Arm na 50 až 55 miliard dolarů a klienti firmy již podle zdrojů souhlasili s investicí, která vychází z této ceny. Je možné, že cena bude nakonec vyšší, záležet bude na poptávce. I tak je to pokles proti minulému měsíci, kdy SoftBank získala podíl 25 procent v Arm, který ještě nevlastnila, od svého fondu Vision Fund. Tehdy byla Arm oceněna na 64 miliard dolarů.

Apple, Nvidia a další strategičtí investoři se dohodli, že v rámci primární nabídky akcií investují každý do Arm 25 milionů až 100 milionů dolarů.

Investice v rámci primární nabídky není spojena s místem ve správní radě ani s možností mít vliv na strategii firmy. Mohla by ale posílit vazby s klienty a ztížit případné převzetí Arm konkurencí v budoucnosti, uvedla agentura Reuters.

Arm s 99procentním podílem na trhu má téměř monopol v designu čipů pro chytré telefony. Návrhy společnosti Arm se používají u čipů, které vyrábí většina velkých světových polovodičových společností, včetně firem Intel, AMD, Nvidia či Qualcomm.

Design od firmy Arm se prosazuje ve smartphonech na úkor čipových systémům od Intelu – částečně proto, že spotřebovávají méně energie. Nyní se čipy podle designu Arm používají také v datových centrech a společnost Apple je používá ve svých počítačích Mac. Softbank koupila Arm v roce 2016 za 23,4 miliardy liber (zhruba 659 miliard korun), předtím se s jejími akciemi obchodovalo 18 let v Londýně i v New Yorku.