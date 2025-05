Zájem o stavební spoření zase roste, Češi využívají možnost zvýhodněných úvěrů

Nižší státní podpora nebo atraktivita jiných spořicích či investičních produktů. To jsou největší výzvy, se kterými se stavební spořitelny musely popasovat. Podle Michala Nohy z Raiffeisen stavební spořitelny se to podařilo, to nejhorší už je za nimi a na trhu pořád mají své místo. „Naší úlohou je nejen plnit roli zajímavého spoření, ale také tady být pro občany, kteří si chtějí vylepšit své bydlení nebo šetřit na energiích,“ vysvětluje.

Klesl po snížení státní podpory zájem o stavební spoření?

Diskuse kolem státní podpory započaly už v roce 2023. Tehdy se to především v první polovině roku projevilo na počtu uzavřených smluv. Trend nižšího zájmu pokračoval i v loňském roce, kdy bylo uzavřeno ještě méně smluv. Nutno ovšem podotknout, že největší rozdíl byl způsobený změnou fungování stavební spořitelny ze skupiny Moneta. Pokud tuto změnu pomineme, výsledky let 2023 a 2024 jsou srovnatelné. Můžeme tedy konstatovat, že to nejhorší už má stavební spoření za sebou.

Jaká je situace letos? Kolik máte aktivních a nově uzavřených smluv?

V prvních měsících roku pozorujeme rostoucí zájem, a to i díky poklesu sazeb na spořicích účtech. Lidé se opět vrací ke stavebnímu spoření, kde mají garanci úrokové sazby až na šest let a k tomu různé benefity. Meziročně jsme jen u nás zaznamenali růst přes pětadvacet procent. Během prvního čtvrtletí letošního roku se nám podařilo uzavřít téměř třicet tisíc nových smluv. Celkově máme kolem 550 tisíc platných smluv.

Když to porovnáte s údaji z předchozích let, jaké tam byly výkyvy?

V roce 2023 klesl zájem o nové smlouvy o devatenáct procent, v loňském roce jsme pak ztrátu stáhli na sedm procent. Letošní čísla ale vypadají velmi dobře a dosavadní růst zatím předčí i čísla z roku 2022. Tehdy jsme za rok překonali hranici sto tisíc nových smluv. Je vidět, že zájem o stavební spoření nabral po letech nestability správný směr, a i přes všechny možnosti zhodnocování finančních prostředků si našel své místo na trhu.

Jaké jsou hlavní argumenty, které hovoří ve prospěch stavebního spoření? Proč se pořád vyplatí?

Najít konzervativní produkt bez rizika ztráty a s výnosem kolem pěti procent dnes není jednoduché. A právě to stavební spoření nabízí. Není to produkt, kam uložíte velké částky, ale pro drobné a střední střadatele je úplně ideální. Místo v portfoliu má ovšem i u větších investorů, kteří sem odloží část prostředků. Co je důležité zdůraznit, tak přestože máme v názvu stavební spoření, dnes už to jen o spoření není. Díky uzavřené smlouvě se klientům automaticky otevírá možnost čerpat v budoucnu úvěr se zajímavou úrokovou sazbou.

Pro koho zůstane stavební spoření relevantní i do budoucna? Přece jen řada lidí dnes své finance zhodnocuje raději investicemi.

Řada lidí určitě využívá i jiné prostředky zhodnocení, které v minulosti nebyly tolik dostupné, nicméně dovolil bych si spekulovat, jestli to skutečně dělají raději. Přece jen trh se stavebním spořením každoročně vygeneruje 500 až 600 tisíc nových smluv, což je pořád obrovská masa lidí. Stavební spoření je tu pro všechny – ať už pro ty, kteří chtějí „jen“ spořit, nebo i pro ty, co v budoucnu uvažují o renovaci bydlení. Podle mě to určitě není o rozhodování, jestli investice, nebo stavebko. Spíše je to o zvážení, kolik prostředků dát do rizikových investic s možným vyšším výnosem a kolik do konzervativního produktu s jistým výnosem.

Jedním z argumentů pro stavební spoření je možnost čerpání úvěru na nové bydlení. Pořád platí, že překlenovací úvěr ze stavebního spoření lze získat snáze než hypotéku?

Stavební spořitelny jako takové se aktuálně zaměřují spíše na nezajištěné úvěry, které klienti využívají na renovace stávajícího nebo nově pořízeného bydlení. Část klientů pak využívá stavební spoření i jako základ pro akontaci na pořízení nového bydlení. Aktuálně není problém financovat ani koupi nemovitosti, ale řekl bych, že proces je srovnatelný s klasickou hypotékou u banky. Všichni máme stejnou regulaci na poskytování úvěrů na bydlení a procesy musíme mít vyladěné všude tak, aby to pro klienta bylo co možná nejrychlejší a nejpřehlednější.

Jak velký zájem o tyto úvěry nyní evidujete? Sledujete oživení stejně jako na trhu běžných hypoték?

V oblasti zajištěných úvěrů na pořízení bydlení sledujeme rostoucí trend. Je to podobné jako u klasických hypoték. Co se týče trhu nezajištěných úvěrů na bydlení, tam pozorujeme rostoucí trend několik posledních let. O tyto úvěry byl zájem i v době, kdy byl hypoteční trh dole. V roce 2024 vzrostl trh nezajištěných úvěrů o 37 procent, u nás jsme dokonce zaznamenali 48procentní růst. Klienti a nezávislí finanční poradci se naučili chodit pro nezajištěné úvěry na renovaci bydlení právě do stavebních spořitelen. Jedná se totiž o unikátní nabídku, protože jinde klient tak levný úvěr s nízkou měsíční splátkou nesežene. V tuto chvíli je běžné, že si tímto způsobem půjčíte až 2,5 milionu korun, což stačí i na rozsáhlejší renovaci běžného bytu.

Na co si klienti nejčastěji půjčují a kolik peněz jste jim v uplynulém roce poskytli?

Hlavním cílem je vylepšení bydlení, takže si půjčují na vše od menších renovací až po celkové rekonstrukce zahrnující i různá řešení energetických úspor. Jen za loňský rok jsme klientům poskytli nezajištěné úvěry v hodnotě téměř sedmi miliard korun, což byl historicky náš nejlepší výsledek.

Když už jsme u renovací, musíme zmínit i dotace. Kolik klientů s vámi tuto problematiku řeší a co všechno pro ně můžete udělat?

Klientům nyní nabízíme dotační poradenství. Řekneme jim, jaké všechny dotace mají k dispozici a co musí udělat pro jejich získání. Poslední fáze, tedy samotné vyřízení dotace za klienta, je stále ještě před námi. Ale pracujeme na tom. Společně se státem teď usilujeme o to, aby měl klient do budoucna služby dotací a případného financování na jednom místě. Od spuštění dotačního poradenství u nás evidujeme nižší desetitisíce zájemců.

O jaký typ dotací je největší zájem?

Nejčastější typ dotací je v programu Nová zelená úsporám. Ta se aktuálně sloučila s programem Nová zelená úsporám light. V rámci toho klienti nejvíc řešili solární elektrárny a teplená čerpadla.

Jak časté je, že si pak dotaci zkombinují i s úvěrem na rekonstrukci?

Dlouhodobě platí, že kolem patnácti procent našich nezajištěných úvěrů jde na energeticky úsporná řešení. Ne vždy to sice musí být zkombinováno s dotací, nicméně v roce 2025 tento trend sílí. Ve spolupráci se státem totiž došlo k dalšímu rozšíření možností. Pokud klient realizuje zateplení v rámci dotačních titulů Oprav dům po babičce a nově i Nová zelená úsporám light, může požádat o zvýhodněný úvěr. V této oblasti začíná růst absolutní výše poskytnutých dotačních titulů na stovky milionů měsíčně.

Často zaznívá, že právě dotační poradenství a možnost kombinací s úvěry na rekonstrukce jsou v současnosti hlavní úlohy stavebních spořitelen. Jaká bude v budoucnu jejich role?

Ano, naší úlohou je nejen plnit roli zajímavého spoření, ale také tady být pro občany, kteří si chtějí vylepšit své bydlení nebo šetřit na energiích. Společně se státem jsme rozjeli spolupráci v oblasti dotací, které na tuto oblast navazují. Z obou stran vnímáme synergie a těží z toho jak naši společní klienti, tak ve výsledku i celé Česko, které postupně snižuje svou závislost na energiích. Máme i další nápady, kde ještě můžeme státu pomoci, ale to vše je zatím v oblasti vyjednávání.

Michal Noha

Vystudoval ekonomii na VŠB-TUO. Do Raiffeisen stavební spořitelny nastoupil v roce 2008 po fúzi s HYPO stavební spořitelnou jako referent oddělení controllingu, následně čtyři roky vedl oddělení odbytových informačních systémů. Od roku 2015 tady působí jako ředitel odboru produktového managementu.

