Knoblochová z DBK Partners: Pronajímatelé letos získají delší páky na neplatiče nájmů

„Digitalizace není jen trendem, ale nezbytností. To, jak efektivně ji dokážeme implementovat, rozhodne o naší konkurenceschopnosti nejen v rámci Evropy, ale i ve světě,“ přibližuje klíčové události, které letos ovlivní realitní trh Vladimíra Knoblochová, vedoucí partnerka DBK Partners, v anketě členů Realitního Clubu.

Rok 2025 zatím přináší dynamiku především na politickém poli. Domácí volby jsou bezpochyby důležité, ale pro naši ekonomiku budou mít možná ještě zásadnější dopad parlamentní volby v Německu. Proč? Naše ekonomika a energetika jsou s Německem hluboce provázané. Tamní nedostatečná produkce elektřiny nejen zvyšuje její ceny u nás, ale také tlačí na růst cen téměř všeho, od základních potřeb až po průmyslové výrobky. Pokud Německo přijme racionální a soběstačnou energetickou strategii, bude to dobrá zpráva nejen pro ně, ale i pro celou střední Evropu.

Na českém realitním trhu letos žádné velké otřesy neočekávám. Mírný pokles úrokových sazeb by mohl lehce zvýšit dostupnost hypoték i investic do nové výstavby, ale zásadní problém zůstává jinde, v příliš složitých a pomalých stavebních řízeních. Digitalizace sice zjednoduší některé kroky, ale nemění samotné podmínky a procesy povolování staveb, které brzdí tolik potřebnou výstavbu. Výraznější změny vyžadují komplexní úpravy zákonů, na jejichž přijetí si ještě počkáme, reálně podle mého názoru do roku 2027.

Zajímavý vývoj však přichází v nájemním bydlení. Od poloviny roku 2025 by měla nabýt účinnosti novela občanského soudního řádu, která zavádí rozkaz k vyklizení bytu pro neplatiče nájemného. Považuji to za krok správným směrem, efektivnější ochrana práv pronajímatelů je nutná. Problémem zůstává možnost podání odporu, která často vede k vleklým soudním sporům, a tím prodlužuje nejistotu.

Digitalizace již není jen trendem, ale nezbytností. V roce 2025 vidíme rostoucí vliv technologií na všechny aspekty života – od eGovernmentu po průmysl. To, jak efektivně dokážeme tyto nástroje implementovat, rozhodne o naší schopnosti konkurovat nejen v Evropě, ale i ve světě. Je to šance, která přichází jen jednou za generaci.

