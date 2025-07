Meloniová je ve střetu s Bruselem, kvůli UniCreditu

Podmínky, které italská vláda stanovila bankovní skupině UniCredit pro dokončení akvizice domácího rivala Banco BPM, by mohly porušovat nařízení EU o fúzích a další ustanovení evropského práva. V dopise adresovaném vládě v Římě to uvedla Evropská komise (EK), informují v pondělí tiskové agentury.

Takzvaná zlatá pravomoc, kterou EK přezkoumávala, označuje zvláštní pravomoci italské vlády zasahovat do transakcí týkajících se firem působících ve strategicky důležitých odvětvích. Pravomoc umožňuje vládě schvalovat transakce a stanovovat podmínky, případně je vetovat.

Italská premiérka Giorgia Meloniová nyní čelí tlaku ze dvou stran, nejen z Bruselu, ale i z domácí scény. Ministr hospodářství Giancarlo Giorgetti v květnu pohrozil rezignací, pokud by vláda v otázce akvizice Banco BPM ustoupila. Úřad Meloniové na dopis reagoval prohlášením, že vláda komisi odpoví v konstruktivním a kooperativním duchu.

Italský soud také o víkendu zrušil některé z podmínek italské vlády. Potvrdil pouze požadavek, aby italská bankovní skupina opustila Rusko. Podle zdrojů agentury Reuters může vláda předložit upravený dekret už tento týden, aby zabránila UniCreditu v žádosti o zrušení nabídky prostřednictvím oficiální žádosti u regulačního úřadu Consob.

Italská vláda využila zlaté pravomoci k nastavení podmínek týkajících se postupného ukončování aktivit UniCreditu v Rusku, poměrů půjček k vkladům a investic do správce fondů Anima Holding, který nedávno přezvala BPM.

Víkendové rozhodnutí soudu podle agentury Reuters nejistotu kolem akvizice nerozptýlilo. Mluvčí UniCreditu uvedl, že vláda teď bude muset vydat nové zákonné nařízení. „UniCredit nadále vyhodnocuje vývoj situace a včas podnikne všechny další relevantní kroky,“ dodal.

Generální ředitel skupiny UniCredit Andrea Orcel už dříve varoval, že pokud vláda podmínky dostatečně nezmírní, skupina od akvizice Banco BPM odstoupí.

