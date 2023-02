Dům, který popírá fyziku. Díky prosklené stěně majitelé vidí na Ještěd, i z vany

Prioritou investorů bylo mít dům, který nabídne ničím nerušený výhled na Ještěd. Výsledkem je jedna celá prosklená stěna.

„Vše začalo objevením posledního stavebního pozemku na Rašovce před osmi lety. Místo jsme již dříve znali, a jelikož jsme chtěli stavět co nejvýše směrem k Ještědu, vůbec jsme neváhali,“ vyprávějí investoři.

Jasnou představu měli i o tom, že v interiéru chtějí mít pohledový beton, kovové prvky, nebo zavěšený krb. „Kamarádi z ateliéru SAD původní ideje zformovali do návrhu domu,“ přibližuje, jak se dům rodil, Iveta Zachariášová, interiérová architektka a spoluautorka projektu.

Návrh domu respektuje místní tradice

Dům je obložený korkem. V proskleném rohu, který zintenzivňuje propojení exteriéru s interiérem a zejména umožnuje skvělý výhled na Ještěd, nestojí sloupek. „Statice a logice navzdory,“ dodává Zachariášová.

Do návrhu domu se propsaly i místní tradice a historie. Na venkovní dlažbu využili stavebníci staré a ochozené žulové kameny. Stejně tak totiž vypadala i liberecká dlažba.

„Pod domem jsme objevili vrstvu černého uhlí a nakonec vše dobře dopadlo položením posledního žulového kamene do dlažby,“ uzavírá Zachariášová.

Interiér je ryze minimalistický, hlavní roli v něm hrají materiály jako je dřevo nebo beton.

