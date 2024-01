Soud poslal do likvidace nejzadluženějšího developera světa

Soud v Hongkongu poslal do likvidace čínskou realitní společnost China Evergrande, která je se závazky ve výši přes 300 miliard dolarů, v přepočtu zhruba 6,8 bilionu korun, nejzadluženějším developerem na světě. Informuje o tom agentura Reuters, podle níž to pravděpodobně bude mít výrazné dopady na čínské finanční trhy.

Soudkyně své rozhodnutí zdůvodnila tím, že se firmě nepodařilo dosáhnout dohody o restrukturalizaci s věřiteli. Firma ani více než dva roky po vyhlášení platební neschopnosti a několika soudních jednáních nedokázala nabídnout konkrétní plán restrukturalizace. Obchodování s akciemi China Evergrande a jejích dceřiných společností China Evergrande New Energy Vehicle Group a Evergrande Property Services bylo v reakci na verdikt pozastaveno.

Čínský realitní sektor v současné době prochází vážnou krizí, která druhou největší ekonomiku světa ohrožuje. China Evergrande krizi v odvětví spustila v roce 2021, když přestala splácet své závazky. V New Yorku pak firma vyhlásila bankrot ve snaze ochránit svůj majetek v USA.

Otazníky kolem zahraničních věřitelů

Rozhodnutí soudu připravuje podmínky k zahájení procesu, který bude podle očekávání zdlouhavý a komplikovaný s možnými politickými aspekty vzhledem k tomu, že je do něj zapojena řada úřadů. Globální investoři se také budou soustředit na to, jak budou čínské úřady přistupovat k zahraničním věřitelům v případě úpadku.

„Není to konec, ale začátek zdlouhavého procesu likvidace, který ještě více ztíží každodenní provoz společnosti Evergrande,” uvedl hlavní ekonom firmy Natixis Gary Ng. „Vzhledem k tomu, že většina aktiv společnosti Evergrande se nachází v pevninské Číně, panují nejasnosti ohledně způsobu, jak mohou věřitelé zabavit majetek a jaké bude pořadí splácení zahraničních věřitelů dluhopisů. Situace tak může být pro akcionáře ještě horší,” dodal.

