Praha znovu vybrala firmu Porr na dostavbu Nové Palmovky

Vedení Prahy znovu vybralo firmu Porr v tendru na dostavbu torza budovy Nová Palmovka v Praze 8, kde má po dokončení sídlit Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA). Výběr dodavatele stavby, který nabídl cenu 2,62 miliardy korun, schválili městští radní. Společnost Porr vybrali jako vítěze tendru již dříve, poté však výběr zrušili kvůli nedoložení všech podkladů. Své rozhodnutí změnili z důvodu rozhodnutí antimonopolního úřadu (ÚOHS).

Radní nejprve loni v dubnu firmu Porr vybrali jako vítěze zakázky, poté však výběr zrušili kvůli došlým námitkám a v září firmu z tendru vyřadili kvůli nesplnění podmínek, konkrétně nedoložení kvalifikace odborného personálu. Začátkem října pak vybrali nového vítěze tendru, společnost Geosan Group s cenou zhruba 2,9 miliardy korun.

Společnost Porr se proti svému vyloučení bránila u ÚOHS, který jí dal za pravdu. Vedení města pak proti rozhodnutí úřadu z konce loňského roku podalo rozklad s návrhem, aby předseda ÚOHS Petr Mlsna napadené rozhodnutí zrušil a vrátil věc k novému projednání. To začátkem února zase stáhli a nyní v souladu s rozhodnutím antimonopolního úřadu znovu vybrali Porr jako vítěze zakázky.

Praha už nechtěla nic protahovat

Náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN) řekl, že město nechtělo dále prodlužovat řízení u ÚOHS. „Mezitím Porr doplnil ty informace, které jsme předtím žádali a které předtím nedoplnil. Další vývoj, jestli bude odvolání, vůbec nedokážeme predikovat,“ řekl. Doplnil, že nynější harmonogram počítá podpisem smlouvy v polovině roku i za předpokladu, že přijde odvolání ze strany Geosan Group.

Město by v případě podpisu v uvedenou dobu podle radního Zdeňka Kováříka (ODS) stihlo i prodloužený termín, do kterého se chce EUSPA kvůli nedostatku prostoru přestěhovat ze současného sídla v Holešovicích. Podle původního memoranda vlády, EUSPA a Prahy z roku 2023 se evropská organizace měla nového sídla začít stěhovat už na konci letošního roku. Zdržení v přípravě stavby dnes kritizovali zástupci opozičního ANO.

Agentura EUSPA sdružuje mimo jiné řízení provozu kosmických programů EU, včetně satelitních a navigačních projektů, jako jsou evropský globální satelitní systém Galileo či program Copernicus pro pozorování Země. Do Prahy se organizace z Bruselu přestěhovala v září 2012 ještě pod názvem Agentura pro evropský globální navigační satelitní systém (GSA).

Budovu na Palmovce začala v roce 2014 stavět Praha 8, mělo tam být sídlo radnice doplněné o obchodní centrum. Práce byly o rok později kvůli různým sporům přerušeny a stavba od té doby stojí. Po dlouhých jednáních budovu od Prahy 8 v roce 2021 převzal magistrát, následně zvažoval umístit do ní sídlo záchranné služby. Nakonec vznikla dohoda se státem a EUSPA.