Není chatka jako chatka. Tahle stojí v Praze a fasádu má z hliníku

Hledali útěk z města a našli ho v chatce s hliníkovou střechou a fasádou. Architekti ji navrhli přesně tak, jak chtěli. Menší a s dostatkem světla.

Chata, kterou navrhli architekti ze studia Archicraft, stojí na kraji Prahy. I když to tak na první pohled nevypadá. Nevede k ní pohodlná asfaltka, spíš neupravená stezka. Přesně tento pozemek si ale investoři zvolili záměrně. Hledali útočiště v přírodě a únik každodenního ruchu a shonu velkoměsta.

„Komfortní místo, kde namísto burácení tramvají šumí stromy a kontakt s přírodou je bezprostřední,“ dodávají architekti.

Domek začali navrhovat v roce 2020, letos ho dokončili. Tvarově se nijak nevymyká. Má tak typickou sedlovou střechu. O něco výjimečnější je ale materiál, který architekti využili na střechu i část fasády, a to hliník.

„V okolí jsou nádherné vysoké jehličnany, které nás okouzlily a jejichž vzor se odráží ve fasádě. Ta je tvořena tmavě hnědými hliníkovými šablonami a svým tvarem připomíná šišku,“ vysvětlují architekti, proč zvolili právě tento materiál.

Hliník je podle nich velmi praktický. Zaručuje snadnou údržbu, dlouhou životnost a naplňuje zásadní požadavek na praktičnost.

Chata není nijak ohromná. Zabírá něco kolem 48 metrů čtverečních.

