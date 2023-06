Německý Isolite přesune výrobu výfuků do průmyslového parku na Chomutovsku. Zaměstná až 300 lidí

Krátce po zahájení výstavby průmyslového parku v Klášterci nad Ohří přichází developer a spoluinvestor projektu Garbe Industrial Real Estate CEE a investor Progresus s oficiálním představením hlavního nájemce. Tím bude německý gigant z automobilového segmentu, společnost Isolite, která uzavřela nájemní smlouvu na období 10 let. Isolite si pronajme více než 13 tisíc metrů čtverečních průmyslové haly a nabídne v regionu téměř 300 nových kvalifikovaných pracovních míst.

Půl roku před dokončením stavby průmyslového parku Garbe Park Chomutov II je tak už 73 procent pronajato a zbývajících 27 procent kapacity haly je v poslední fázi jednání.

Společnost Isolite využije pronajaté prostory v Garbe Park Chomutov II k částečné relokaci svého výrobního závodu z německého Ludwigshafenu. Do České republiky tak přesune primárně výrobu určenou pro automobilový sektor a svou leteckou část výroby ponechá nadále v Německu. V automotive odvětví se Isolite zabývá výrobou vysokoteplotních izolačních systémů pro komponenty následné úpravy výfukových plynů, jako jsou například výfukové potrubí, turbodmychadla či katalyzátory. Firma s více než 40letou historií působí kromě Německa také v USA, Jižní Koreji, Jižní Africe a Nizozemsku.

„Rok 2022 byl pro skupinu Certina dalším z významných let. Jeho výsledkem byl důležitý milník – rozhodnutí přesunout významnou část našich výrobních aktivit Isolite do Garbe Park Chomutov II. Díky tomuto přesunu vytvoříme na místě nové výrobní, skladovací a kancelářské prostory, které se nacházejí v těsné blízkosti našich zákazníků, a snížíme tak uhlíkový dopad distribuční logistiky. Jedinečné přednosti České republiky a zejména nového pozemku v Klášterci nad Ohří jsou mimo jiné skvělá dostupnost s nespornými logistickými výhodami, rozvinutý trh a výborná infrastruktura. A v neposlední řadě vysoce kvalifikovaní a motivovaní čeští zaměstnanci,“ říká Stefan Brungs, generální ředitel společnosti Isolite, která je téměř ze dvou třetin nájemcem haly v Klášterci nad Ohří.

Ideální symbióza německého inženýrství a českého řemesla

„Jakmile bude závod fungovat na své provozní kapacity, nabídneme v regionu až 300 nových pracovních míst. Naše společnost představuje dlouhou tradici, spojující německé inženýrství s řemeslným uměním, a nyní je čas spojit nejlepší know-how Isolite a sílu České republiky jako nejsilnějšího a nejmocnějšího dodavatele pro německý a evropský automobilový průmysl,“ dodává Brungs.

Pro investora průmyslového areálu mezi Kláštercem nad Ohří a Chomutovem, českou investiční skupinu Progresus, je rychlé získání velkého nájemce potvrzením, že české komerční nemovitostí v oblasti logistiky a výroby mají i nadále vysoký potenciál zhodnocení. „Průmyslový areál Garbe Park Chomutov II je pro nás prvním projektem ve světě industriálních nemovitostí, o které jsme se loni rozhodli rozšířit naši úspěšnou realitní divizi.

Udržitelnost až na prvním místě

Projekt stavěný v souladu s přísnými ESG standardy je pro nás odrazovým můstkem pro další spolupráci s renomovaným německým partnerem Garbe, kterou budeme nadále rozvíjet jak v tomto regionu, tak na dalších místech v České republice,” říká spoluzakladatel skupiny Progresus Lukáš Zrůst.

„Rádi plníme naše sliby a je naším potěšením, že díky velmi profesionální práci našich týmů se podařilo v tak krátké době koupit pozemek se stavebním povolením a během tří měsíců zahájit výstavbu pro velkého nájemce ze sektoru automotive na období 10 let. Vidíme, že potenciál průmyslových areálů je stále obrovský, a to jak díky strategické poloze České republiky v srdci Evropy, tak s ohledem na požadavky nájemců, kteří stále častěji při výběru konkrétní nemovitosti zohledňují právě ESG parametry,“ říká Martin Polák, ředitel Garbe Industrial Real Estate pro střední a východní Evropu.

„Jsme potěšeni, že jsme měli možnost se společností Isolite spolupracovat na tak pro ně významném projektu, a to už od prvotní fáze výběru lokality ve střední a východní Evropě až po výběr vhodného developera a úspěšné uzavření nájemní smlouvy. Česká republika byla vybrána především díky blízkosti k jejich strategickým partnerům ze sektoru automotive v Německu a kvalifikované pracovní síle,“ uvádí Vít Zdráhal, partner a vedoucí zastupování pronajímatelů a nájemců v industriálním týmu společnosti Cushman & Wakefield. „Projekt v Klášterci nad Ohří kompletně splňoval náročné požadavky společnosti Isolite na technickou specifikaci a udržitelnost budovy. Oceňujeme spolupráci se zástupci Garbe hlavně pro jejich flexibilitu a profesionalitu,“ doplňuje Lukáš Rumian, konzultant v industriálním týmu společnosti Cushman & Wakefield.

Šance pro Chomutovsko

„Příchod silného a stabilního zaměstnavatele je pro každého starostu velkým přínosem. S vyšší a pestřejší nabídkou zaměstnání narůstá pochopitelně i zájem o bydlení v dané lokalitě a s příchodem Isolite budou mít obyvatelé Klášterce nad Ohří a přilehlých obcí další možnosti výběru,“ říká starosta Klášterce nad Ohří, Štefan Drozd. V posledních letech nám v regionu díky rozvoji logistických center a výrobních závodů významně narostla pracovní nabídka a Klášterec nad Ohří se tak stává pro lidi atraktivnější i díky své nabídce sportovního a kulturního vyžití a dostatkem míst ve školkách a školách,“ dodává na závěr Drozd.

V lokalitě mezi Chomutovem a Kláštercem nad Ohří začala výstavba nového logistického areálu Garbe Park Chomutov II v dubnu 2023. Na pozemku o celkové výměře přes 45 tisíc metrů čtverečních vznikne do konce letošního roku moderní hala s užitnou plochou téměř 21 tisíc metrů čtverečních. Již oznámený nájemce, společnost Isolite, bude využívat 9186 metrů čtverečních pro výrobní účely. Dalších 2682 metrů čtverečních bude určeno pro skladovací prostory a kanceláře a sociální zázemí pro zaměstnance budou zabírat plochu 1238 metrů čtverečních.