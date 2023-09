Podívejte se na školy, ve kterých děti baví se učit

S novým školním rokem se zase v Česku určitě rozběhne nekonečná diskuse o počtu žáků ve zdejších školách a školkách. A není divu. Zatímco dětí je rok od roku stále více, a silnější populační ročníky se rozrůstají i o děti imigrantů, školy se v celé zemi staví jen výjimečně. Přinášíme vám proto fotogalerii pěti nejzajímavějších, které se v posledních letech u nás postavily či se zrovna jejich výstavba připravuje.

Možná nejznámější školní budovou se letos stane ta od neziskové soukromé základní školy PORG, která vyrostla v Brně. Poprvé její prostory vyzkouší 66 žáků z prvních a třetích tříd. Další ročníky budou pak přibývat podle plánu postupně v každém dalším školním roce. Síť škol, která dosud působila jen v Praze a Ostravě, se primárně profiluje vysokou úrovní výuky angličtiny a velmi pestrou nabídkou volnočasových aktivit.

Škola se soláry má inspirovat

Úspěšnou školní stavbou, která posbírala vloni i řadu architektonických nominací a ocenění, je pražská střední škola SOŠ – COP a G v Hrdlořezech. Zdejší školní budova původně ze 70. let minulého století se díky rekonstrukci za čtvrt miliardy korun nakonec stala i ukázkovým příkladem moderní a energeticky soběstačné budovy. Plně totiž odpovídá standardům pro 21. století a je nejen provozně energeticky a uhlíkově pozitivní, chytrá a přehledná, ale také pohodlná i pro provoz. „Je komfortní až do té míry, že díky čidlům teploty, vlhkosti, oxidu uhličitého (CO2) a dalších plynů VOC (těkavé organické sloučeniny) se půl hodiny před výukou v učebnách vše nastaví tak, aby studentům nebylo teplo, zima, nesvítilo na ně příliš slunce a měli přísun čerstvého vzduchu,“ uvedli při otevření zástupci školy.

Nejzajímavější stavby škol a školek z poslední doby:

Cílem přestavby padesát let staré školní budovy byla rekonstrukce na chytrou, bezpečnou a trvale udržitelnou. Revitalizací školy, která už stihla za zdařilý návrh a realizaci rekonstrukce posbírat řadu nominací i ocenění, se podařilo vytvořit provozně energeticky a uhlíkově plusovou budovu, která splňuje nároky i hodnoty pro pasivní budovy. Investiční rozpočet revitalizace činil zhruba 250 milionů korun bez DPH.

Barevná Školka v Říčanech

Barevná školka uprostřed polí v Říčanech u Prahy zaujala začátkem letošního roku prestižní architektonický server i řadu expertů a nadšenců architektury. Projekt s názvem Větrník navrhl architekt David Kraus se svým studiem Architektura a než návrh získal finální podobu, uskutečnilo se mnoho setkání architektů s učitelkami nebo zástupci sportovních oddílů. „Chtěli jsme vybudovat dětem objekt, který není instituce, je hravý a umožňuje rozvíjet kreativitu dětské duše. Objekt, jenž bude dětem tvořit podvědomé obrazy, které možná jednou vyvstanou v dospělosti, a umožní vznik něčeho většího,” vysvětlili architekti s tím, že ve společnosti se málo hovoří o výchově dětí a jejich potenciálu. Výsledkem je trojice barevných objektů, vzájemně propojených bílou kostkou.

Průhledná mateřinka z Vratislavic

Do nedávné historie architektury i architektonických soutěží se zapsala také netradičně pojatá průhledná Mateřská škola Nová Ruda. Ve Vratislavicích nad Nisou byla dostavěna před pěti lety v roce 2018.

Další pozoruhodná škola by měla vyrůst v městysu u Prahy

V městysu Stará Boleslav – Brandýs nad Labem se nyní chystá velkolepá výstavba základní školy o velikosti čtyři krát devět tří, tedy pro první i druhý stupeň. Celkem by škola měla pojmout až 900 dětí a různými aktivitami ve svých prostorách by měla přispívat i ke kulturními a sportovnímu životu ve městě. Očekává se, že výstavba zdejší nové školy vyjde bez DPH minimálně na 550 milionů korun.

