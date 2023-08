Půjč si slepici. Nový typ byznysu je v USA čím dál populárnější

Půjčování slepic jako vzkvétající byznys může pro někoho znít jako nonsens. Ve Spojených státech amerických se ale právě tomuto novému typu podnikání docela daří a rok od roku američtí farmáři půjčují do domácí péče více a více slepic. Přečtěte si, jak se také dá za oceánem podnikat a jak se to dělá v Česku.

Covid spustil ve společnosti spoustu nových věcí a nového chování. Vznikly a stále se rozšiřují i nové typy podnikání. Jedním z takových, poněkud netradičních, je právě také pronájem slepic. Ve Spojených státech amerických to je zbrusu nový trend, který zasahuje do farmářského podnikání i do každodenního života mnoha Američanů. Slepičím mazlíčkům propadá stále více lidí a není to jen kvůli jejich vajíčkům.

Jak půjčování slepic funguje

V praxi je pronájem slepic docela jednoduchý. Na jedné straně jsou farmáři, kteří si rozšířili své podnikání o desítky, někdy i stovky slepic a vybavení, které je pro jejich chov potřebné. V rámci efektivního fungování jsou často tito farmáři sdružení do některé z firem, které se na americkém trhu zabývají pronájmem slepic ve velkém. Jednou z těch největších je společnost Rent a Chicken, se kterou spolupracuje třeba Ida DeFrancesco s manželem, kterého všichni zákazníci spíš znají pod přezdívkou Farmář Joe.

Na druhé straně jsou rodiny, které si chtějí obvykle vždy jen na pár měsíců v roce pořídit pár slepic s kompletní výbavou. Na rozdíl ale od předcovidových dob se nyní objevuje čím dál více lidí, kteří dokonce zvládnou odchovat si vlastní kuřata a ponechat si chov i déle než jen na část roku, někdy si je ponechají i dlouhodobě. Půjčují se ale převážně jen slepice, protože jsou mírnější povahy oproti výbojným a hlučným kohoutům.

Podle farmáře Johna Farrugii z CT Rent a Hen, kterého ve své reportáži vyzpovídal časopis National Geographic, je pronájem slepic pro lidi nízkorizikový způsob, jak si bez problémů vyzkoušet vlastnictví a chov drůbeže. Obvykle si lidé podle Johna půjčí pár slípek na jeden až šest měsíců. K tomu získají v rámci pronájmu i vše, co je potřeba pro jejich chov. S pronájmem slepic tak „novopečení chovatelé“ dostanou v pronájmu i kurník s kompletní zásobou krmiva a podestýlky. Kurník je navíc zabezpečený i proti predátorům a chovatel musí potvrdit, že je schopen zajistit pro slípky i dostatečný výběh a že se u něj tak budou mít dobře.

V přepočtu za necelých 27 tisíc korun se tedy dají u největšího pronajímatele Rent the Chicken pronajmout dvě až čtyři slepice snášející vejce a k tomu je i 45 kilogramů krmení. Zákazníci dále obdrží i manuál s instrukcemi, co a jak mají při péči dělat, aby se slípkám dobře dařilo a byly šťastné. Ida s Farmářem Joem svým zákazníkům často při rozvozu či kontrole kurníků ještě přihodí i něco „na přilepšenou“. Někdy přivezou pytel s levandulí proti mrzutosti slípek, jindy sušené moučné červy, které slouží jako proteinová pochoutka pro opeřené mazlíčky.

A kdo si dnes pronajímá slepice?

Mezi zákazníky firem na půjčování slepic přitom nejsou jen venkovani a lidé, kteří propagují bio životní hodnoty. Skupina slepičích nájemců se stále rozšiřuje. Jsou mezi nimi třeba i klasické profese bílých límečků, právníci, akademici a často to jsou i prarodiče na penzi. Motivací pro ně je přiblížit svým malým dětem či vnukům, jak to kolem slepic chodí a dát jim i nějakou povinnost se o někoho pravidelně starat, a to i když to jsou třeba ještě předškoláci. Pravdou je podle Idy a Farmáře Joea, že to děti jejich zákazníků opravdu milují a svých slepicích vědí první poslední.

Slepičí byznys pro celebrity

Slepičím mazlíčkům propadli ale i některé celebrity v cizině i u nás. K těm asi nejzajímavějším patří nejsledovanější britský manželský pár, kterým není nikdo jiný než Princ Harry a jeho žena Meghan. Ti se o svém nadšení pro chov slepic svěřili Oprah Winfreyové. V celosvětově velmi sledovaném rozhovoru jí tehdy ukázali na svém pozemku v Californii vlastní kurník s nápisem „Archie´s Chick Inn“.

Jejich slepičí chov je ale jejich vlastní a není v pronájmu. Jsou to slepice, které Harry s Meghan zachránili z tovární haly. Podobné zachránce slepic, které už ve velkochovech dosnášely, ale najdeme i u nás. Odkoupí je z velkochovu za pár korun a pak jim dají nový, lepší život. Takovým zachráncům pak obvykle trvá několik týdnů kvalitní péče, než slepice vyjukané z továrních hal zklidní, zlepší svou kondici a na oplátku začnou třeba i znovu snášet.

Čeští farmáři zatím podobný zájem o chov slepic mezi našinci nezaznamenávají. Spíše to v Česku zatím funguje jako adopce zvířete v zoo. Slepice si sice mohou zájemci pronajmout, ale ty de facto zůstávají na původní farmě. Z peněz na adoptovaná zvířata se pak financují jejich životní potřeby a přispěvatelé si mohou pravidelně na farmě vyzvedávat domácí vajíčka.

