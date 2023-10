Nejlepší česká architektura? Prestižní cenu získal chrám ze dřeva od libereckých architektů

Ocenění Obce architektů letos putuju do libereckého ateliéru Mjölk. Architekti Jana Macha, Jana Vondrák a Filip Cerha zaujali mezinárodní porotu projektem experimentální dřevostavby.

„Sídlo společnosti Kloboucká Lesní není jen administrativním zázemím, ale i laboratoří pro vývoj ekologičtějšího bydlení,“ přibližují architekti ze studia Mjölk.

Konstrukci navrhli výhradně z materiálu, který vzniká přímo na místě na lince Kloboucké Lesní necelých 100 metrů od místa stavby. „Dřevo je nejprostší a nejstarší stavební materiál. Způsob jeho zpracování je však ryze současný, použity jsou profily BSH, což je vlajková loď produktů společnosti,” dodávají architekti.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si vítězný projekt

Porota, v níž zasedla například britská architektka Amanda Levete nebo český architekt Petr Štefek, ocenila ještě další projekty v kategoriích novostavba, rekonstrukce, rodinný dům, architektonický design, interiér, urbanismus, krajinářská architektura, zahradní tvorba a šetrná stavba.

Na další vítězné projekty se můžete podívat do následující galerie.

Cenu za celoživotní dílo získala Zdeňka Vydrová. Ta je autorkou nebo se autorsky podílela na mnoha architektonických návrzích nejrůznějších měřítek a společenského významu, například na rekonstrukci Uměleckoprůmyslového muzea v Brně.

O GPA - Národní cenu za architekturu 2023 se v letošním jubilejním 30. ročníku ucházelo 275 projektů.

