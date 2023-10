Návrat tramvají na Václavské náměstí se přiblížil. Práce by mohly začít v březnu příštího roku

Opětovné spojení tramvají a Václavského náměstí je znovu o něco blíže. Do finále míří soutěž na stavební firmu, která trať postaví, uvedl portál Zdopravy.cz. „Jsme ve fázi vyhodnocování nabídek, pokud vše proběhne bez komplikací, bude smlouva podepsána do konce roku,“ sdělil portálu zástupce Dopravního podniku hl. m. Prahy Daniel Šabík. Doplnil, že by se stavební práce mohly rozběhnout už v březnu příštího roku.

Reklama

Přepokládaná hodnota tendru je 1,25 miliardy korun a výstavba nové tratě by měla trvat maximálně 48 měsíců, tedy čtyři roky.

Tramvaje v horní části náměstí jezdily do roku 1980, o jejich návratu rozhodlo minulé vedení města. Oproti původnímu stavu budou koleje po stranách náměstí a uprostřed vznikne promenáda. Dělníci opraví chodníky a vozovky, vysázejí zeleň, opraví se stanice metra Muzeum a vznikne podzemní nádrž na zachytávání dešťové vody. Město podle dřívějších informací na náměstí počítá s utlumením provozu automobilů, které pojedou částečně po tramvajových kolejích.

Nové Letňany. Budoucí čtvrť dostane tramvajovou linku i byty pro deset tisíc lidí Reality Pražský Institut plánování a rozvoje dokončil první návrh územní studie podoby čtvrti, která by v budoucnu měla vzniknout v okolí stanice metra C Letňany, uvedl mluvčí institutu Marek Vácha. ČTK Přečíst článek

Praha plánuje také stavbu další trati, která povede od Národního muzea kolem hlavního nádraží do Bolzanovy ulice. Její výstavba je součástí architektonické soutěže, ve které nyní město spolu se Správou železnic vybírá podobu rekonstrukce nové odbavovací haly a okolí hlavního nádraží. Výsledky by měly být známy kolem poloviny příštího roku.

Václavské náměstí je dlouhé 682 metrů a přibližně 60 metrů široké. Původně se jmenovalo Koňský trh a bylo zřízeno dekretem krále Karla IV. V 19. století bylo nejprve přejmenováno na Svatováclavské náměstí a posléze na Václavské. V roce 2020 začala rekonstrukce spodní části náměstí, kterou město z většiny dokončilo loni na podzim. Poté pokračovaly práce na dvou menších plochách u kolejí z Jindřišské do Vodičkovy ulice, které již byly přípravou pro stavbu tramvajové trati v horní části.