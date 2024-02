Ceny nájmů kanceláří v Praze letí nahoru, říká Adam Zvada ze Scott.Weber

Adam Zvada založil v době celosvětové finanční krize, na přelomu let 2008 a 2009 vlastní firmu. Nazval ji Scott.Weber. Z trochu dětinských důvodů, spojil název ze jména firmy, na jejímž kole jezdil, a z názvu firmy, na jejíchž grilech si doma dělali stejky. Což už je v případě této firmy poněkud vousatá legenda.

Reklama

Nicméně, Zvada přinesl na trh nový koncept nakládání s kancelářskými prostory. Kancelář podle jeho přemýšlení už nejsou jen čtyři stěny, stůj a počítač. Má to být především „zážitek“.

Koncept se na trhu dobře ujal, v Praze má nyní Adam 14 moderních a špičkově vybavených budov, prostory pronajímá zájemcům. A chce dál růst, jen v letošním roce přibydou patrně další dva prostory. A plánuje rozjet expanzi do krajských měst, logicky chce začít Brnem a Ostravou.

Hotel na klíč

Adam Zvada nebyl při začátku svého podnikání žádný nováček, pracoval dlouhé roky na vysokých pozicích v korporátu. Přesto se rozhodl, že se „postaví na vlastní nohy.“ To se mu podařilo. Jeho místa k práci i celý přístup je nyní hojně vyhledávaný i významnými firmami, které pochopily, že držet si vlastní obří kanceláře, když řada lidí už pracuje z domova nebo chce trochu jiný přístup k využívání firemních prostor, začalo být zastaralé.

„Děláme něco podobného, jako je hotel na klíč. Pronajímáme si dlouhodobě vhodné kanceláře z hlediska dostupnosti a občanské vybavenosti. Moderní prostory, kterým vytváříme design,“ říká zakladatel firmy. Jeho společnost dělá vše od návrhu budoucí podoby kanceláří přes vlastní dotváření vnitřních prostor až po jejich provoz a následné služby klientům. Nejdůležitější je podle něj servis, který jsou schopni nájemníkům nabídnout.

Klasické kanceláře jsou mrtvé, říká Adam Zvada, zakladatel Scott.Weber Reality Adam Zvada založil na přelomu let 2008 a 2009 firmu Scott.Weber. Přinesl na trh nový koncept nakládání s kancelářskými prostory. Kanceláře podle jeho přemýšlení už nejsou jen čtyři stěny, stůj a počítač. Má to být především „zážitek“. Jaký zážitek? Třeba ten, že vám jako pracovníkovi firmy, které spravuje Scott.Weber, nabídnou ranní kafe. Dalibor Martínek Přečíst článek

Coworking už je mrtvý

Do karet mu nyní hraje fakt, že pro developery nebylo v posledních dvou letech výhodné stavět nové „áčkové“ kanceláře v centru Prahy, protože financování bylo kvůli vysokým úrokovým sazbám drahé. A nájemci naopak váhali s jejich obsazováním, zvažovali, kolik lidí jim vlastně přijde do práce. „Rok se v Praze nic nepostavilo, a ještě nějakou dobu to bude trvat,“ říká Zvada. Poptávka po jeho kancelářích na klíč je tedy logicky v současnosti vyšší. Což i umožňuje říct si od nájemníků o více peněz.

Změnu přístupu k využívání kanceláří podle něj přinesl covid. Lidé začali mnohem víc pracovat z domova, vlastní kanceláře pro firmy přestávaly dávat dobrý smysl. „Covid přinesl úplnou změnu přemýšlení lidí a jejich pohled do budoucna.“ Koncept pronajímání kanceláří podle Zvady nebyl výstřelem do tmy, ale naopak důsledkem podrobné úvahy. „Viděl jsem obrovskou příležitost na trhu. Takže se dá říct, že od roku 2020 jsme se předzásobili a děláme to až do dneška.“

Nový stavební zákon je totální fiasko. Český přístup je děsivý, říká expertka na stavební právo Faltýnková Reality Chybí digitalizace, chybí prováděcí předpisy. Za pár měsíců, přesně od 1. července letošního roku, má v Česku začít platit nový stavební zákon. „Nevypadá to úplně optimisticky,“ říká Kristýna Faltýnková, advokátka kanceláře PRK Partners, která se stavebnímu právu věnuje. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který má nový klíčový předpis na starosti, však stále nehodil flintu do žita. A tvrdí, že vše dobře dopadne. Zatím je to spíš zmatek, tvrdí Faltýnková. Dalibor Martínek Přečíst článek

Komerční nájmy raketově rostou

Celý koncept se skládal ze dvou částí. První byl čistý pronájem pracovního prostředí. Proti tomu prý běžela druhá větev, coworking. Což bylo ideální pro freelancery, pro networking a sdružování zájmů lidí, kteří jedou na sebe a hledají nové příležitosti. „Nyní funguje koncept flexibilních kanceláří.“ Ten začal přitahovat větší firmy. „Odvážil bych se říct, že slovo coworking už je mrtvé.“

Firmami preferovanou variantou využívání kanceláří je nyní kombinace práce z domova a práce v atraktivních, dostupných budovách. „Proto je ideální podpora hybridního způsobu práce. A přitahuje to i velké hráče.“ Důležitější, než velikost prostoru, je prý kvalita místa a služby s tím související. Tradiční kanceláře podle Adama Zvady nyní „dýchají zhluboka“ a hledají svoje další uplatnění. Před pár lety hledaly coworking a flexibilní kanceláře své místo na trhu, nyní podle něj táhnou celý segment komerčních realit.

Nicméně, co je krásné a žádané, musí být i drahé. Nájmy za poslední rok v komerční sféře, zejména v Praze, raketově rostou. „Před tím se neschováme. Nájmy v kvalitních budovách nyní po nějakém předchozím přešlapování letí nahoru. A to se jen tak nezastaví. Platy lidí letí nahoru, vlastně všechno zdražuje. Teď stavím dvakrát dráž než před covidem.“

Aktuální díl podcastu Realitní Club, jehož hostem byl Adam Zvada si můžete pustit v úvodu tohoto článku. Dostupný je také na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

Fotogalerie: Kousek od „zlaté“ Masaryčky vyroste nová kancelářská budova. Dříve tam stávala pošta Reality Na místě pošty na nároží Hybernské a Opletalovy ulice bude stát nová kancelářská budova podle návrhu architekta Jakuba Klašky, který byl dlouhou dobu součástí týmu Zaha Hadid Architects a podepsal se také pod podobu nedaleké Masaryčky. pej Přečíst článek