Historický výsledek pro RE/MAX. Realitka loni zvýšila obrat na 1,3 miliardy

Realitní společnost RE/MAX loni zvýšila obrat o čtvrtinu na 1,3 miliardy korun. Jedná se o historicky nejvyšší výsledek společnosti za dobu působení v České republice, uvedla společnost. Důvodem historického nárůstu je podle ní především nárůst prodejů nemovitostí, který proti předchozímu roku stoupl o 16 procent. Hodnota prodaných nemovitostí vzrostla firmě téměř o třetinu na 32 miliard korun.

„Rok 2024 byl rokem oživení realitního trhu v Česku. Hlavním motorem bylo snižování úrokových sazeb hypoték a předchozí pokles cen nemovitostí. Zvýšenou poptávku jsme zaznamenali již od začátku roku a každý měsíc nám rostl počet transakcí o čtvrtinu ve srovnání s rokem 2023,“ řekl Jan Hrubý, generální ředitel RE/MAX pro Česko a Slovensko.

Nejvýznamnější podíl na výsledcích měly podle společnosti prodeje rezidenčních nemovitostí. Ty tvořily 60 procent transakcí. Výraznější nárůst společnost evidovala u prodeje rodinných domů. Oproti roku 2023 jich prodala o 26 procent více. U bytů byl meziroční nárůst prodejů o devět procent. Průměrná cena prodaného bytu byla 4,62 milionu korun a metr čtvereční stál v průměru 71 tisíc korun. U domu byla prodejní cena 6,85 milionu Kč a metr čtvereční se v průměru prodávala za 41 tisíc korun.

„Můžeme potvrdit, že odložená poptávka a předchozí pokles cen nastartovaly obrat trhu. Znatelné to je zejména v segmentu rodinných domů, kde ceny poklesly v průměru o 16 procent a počet prodejů vzrostl o čtvrtinu. Tento trend se týká zejména Jihomoravského a Středočeského kraje. Růst poptávky po vlastním bydlení se projevil v mírném ochlazení zájmu o pronájmy, které ale stále zdražují, což je patrné především v Praze, kde průměrná cena za metr vzrostla o deset procent na 380 korun,“ dodal Hrubý.

Nejdráž je v Praze

Nejdražší byty se prodávaly v Praze, kde v průměru stály 7,7 milionu korun. Za metr čtvereční zaplatili kupující 112 tisíc korun. Nejlevnější byty se nacházely v Ústeckém kraji, kde se průměrný byt prodával za 1,9 milionu korun a průměrná cena za metr čtvereční byla 31 tisíc korun. V Praze se také prodávaly nejdražší domy, a to v průměru za 20,3 milionu korun. Metr čtvereční v metropoli stál 94 tisíc korun. Za nejnižší ceny se prodávaly domy v Karlovarském kraji, kde průměrná cena dosahovala 3,7 milionu korun a metr čtvereční stojí 20 tisíc korun.

Také v letošním roce společnost očekává další růst poptávky po nemovitostech. To se následně zobrazí v jejich ceně, která by podle Hrubého mohla v roce 2025 růst o pět až deset procent.

RE/MAX v České republice funguje od roku 2005. Má v ČR aktuálně 180 poboček a zaměstnává 1300 realitních makléřů. V roce 2023 měla společnost 1,05 miliardy korun a v roce 2022 1,12 miliardy korun.

