Hotel Mandarin Oriental Prague. Výhled na Hradčany za šedesát tisíc

Malostranský hotel Mandarin Oriental Prague nabízí unikátní prezidentské apartmá s výhledem na Pražský hrad. Cena začíná na zhruba 60 tisících korun za noc.

Malostranský hotel Mandarin Oriental, který se od roku 2006 nachází v komplexu budov ze 14. století. Architektonický styl by se dal popsat jako částečně renesanční, částečně barokní a částečně moderní. Původně šlo o dominikánský klášter a stavba zahrnuje velkou část vnější zdi kostela sv. Máří Magdalény, jednoho z nejstarších kostelů v Praze, který byl na místě postaven kolem roku 1330.

Apartmá

V pátém patře se za číslem pokoje 501 schovává prezidentské apartmá. To samotné má ještě další, šesté, patro. Půdorys je poněkud nestandardní. Na samotném pátém podlaží se nachází vstupní hala, kde čekají dárky na uvítanou – šampaňské, čerstvé ovoce a čokoláda s obrazem panorama Hradčan. Po pravé straně je ložnice s prostornou koupelnou s vanou, sprchou a dvěma oddělenými umyvadly (pro ni a pro něj). Rovně skrz vstupní halu se nachází schodiště, u kterého je pracovní stůl a malá kuchyňka.

Po výšlapu do šestého patra se před hosty rozprostře prostorný a honosný obývací pokoj s jídelním stolem pro deset hostů. Třešinkou na dortu je pak prostorná terasa, kde nechybí ani lehátka na opalování. „Pièce de résistance“ je ale unikátní výhled na Pražský hrad. Dalo by se říci, že prezidentské apartmá je postaveno okolo jeho terasy a netradiční rozložení pokojů je daní za terasu s bezkonkurenčním výhledem na panorama Hradčan.

Jídlo a pití

V hotelu v květnu otevřela nová restaurace. Jmenuje se Monastiq a nabízí tradiční česká jídla v moderním hávu. Často s až poetickými názvy. Legenda z jihu je prostě kulajda. A výborná. Za předkrmem s názvem „Na pomoc!“ se ukrývá bramborová placka s kachním pršutem, rebarborou a kozím sýrem. Netradiční kombinace, která funguje. A tak je to zde se vším, co jsem ochutnal.

Koho by napadlo ke steaku ke svíčkové bramborovými knedlíčky? Asi málokoho, ale opět to funguje. Maso je výborné a knedlíčky s morkem se stylově servírují na morkové kosti. Tento pokrm se ukrývá pod „Straka a jablko“. Candát s říčními raky se zase schovávají pod „Rybníky a mniši“ a je to asi nejkomplexnější místní pokrm. Ryba a račí směs jsou obaleny ve fáši z ryby.

Z dezertů rozhodně stojí za ochutnání zemlbába. Kdo čeká nevzhledné kusy zbylé veky a jablek, bude velmi příjemně překvapen.

Verdikt

Neopakovatelný malostranský genius loci, nápaditá kuchyně a terasa prezidentského apartmá byly zlatým hřebem našeho pobytu.