Lukáš Kovanda: Výchova dítěte kvůli inflaci zdražila o více než půl milionu

Ještě v roce 2022 vycházela výchova dítěte v Česku od narození do 18 let na zhruba 1,8 milionu korun. Tento odhad ale mezitím ohlodal zub inflace, a to značně.

Za poslední tři roky zdražování ukrojilo z peněženek domácností pořádný kus. Průměrná inflace podle Českého statistického úřadu činila v roce 2022 15,1 procenta, v roce 2023 10,7 procenta a v roce 2024 zpomalila na 2,4 procenta. Při kumulativním součtu to znamená, že ceny vzrostly o více než 30 procent.

V přepočtu: to, co v roce 2022 stálo 1,8 milionu korun, dnes vychází přibližně na 2,35 milionu korun. Jinými slovy: výchova dítěte dnes vyjde rodiče o 550 tisíc korun dráž než před třemi lety.

Vysoká škola náklady zvyšuje

Pokud dítě pokračuje ve studiu až do 26 let, náklady se dále zvyšují. Studium na veřejné vysoké škole v ČR je sice bezplatné, pokud student splní podmínky standardní doby studia a nezapíše si program v cizím jazyce, nicméně životní náklady během studia nejsou zanedbatelné. Měsíční výdaje studenta mohou dosahovat 15 tisíc až 17 tisíc korun, což za pět let studia představuje zhruba 1 milion korun. Přesto se tato investice vyplatí, protože absolventi vysokých škol vykazují v průměru vyšší příjmy a nižší nezaměstnanost než ti, kteří ukončili vzdělávání na středoškolské úrovni. Celkově tak mohou rodiče počítat s tím, že výchova dítěte od narození po absolvování vysoké školy je dnes spojena s náklady kolem 3,35 milionu korun.

Samozřejmě jde o průměrné číslo – výdaje se budou lišit podle regionu, životního stylu, počtu sourozenců nebo sportovních a kulturních ambicí dítěte.

Zajímavostí je, že stále více rodičů myslí na budoucnost svých dětí už od narození. Téměř tři čtvrtiny rodičů dnes dětem spoří nebo investují, nejčastěji částky do 1 500 korun měsíčně. Kapesné dává dětem 60 procent rodičů a téměř polovina dětí dostává peníze i od dalších příbuzných. Vyplývá to z dat průzkumu agentury Ipsos realizovaného pro investiční platformu Portu v roce 2024.

Stát přispěje

Konečné náklady však nemusí být tak drtivé, jak by se na první pohled mohlo zdát. Rodiče mohou alespoň částečně zmírnit finanční nápor díky daňovým zvýhodněním a státní podpoře. Na první dítě je možné uplatnit daňovou slevu přesahující 15 tisíc korun ročně, na druhé více než 22 tisíc korun a na třetí a každé další dítě pak přes 27 tisíc korun. Významnou pomocí mohou být také přídavky na děti, jejichž výše závisí na příjmu rodiny, či jednorázové porodné.

Tyto příspěvky, jakkoli vítané, ve světle rostoucích nákladů představují spíše kapku v moři. Navíc je třeba započítat i nepřímé výdaje, na které se často zapomíná – například potřebu většího bytu či ztrátu příjmu jednoho z rodičů během rodičovské dovolené.

Jak kdysi řekl klasik: děti jsou radost. Ale také investice – a dnes větší než kdy dřív.