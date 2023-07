Bloomberg: OC Arkády Pankrác mění za 6,4 miliardy majitele

Vyhledávané pražské obchodní centrum Arkády Pankrác je na prodej. Stávající majitel, izraelská společnost G City, odsouhlasila jeho prodej českému institucionálnímu investorovi, jak informuje agentura Bloomberg, a to za cenu 265 milionů eur, což je v přepočtu přibližně 6,4 miliardy korun.

V účetnictví společnosti G City má objekt vyčíslenu hodnotu 243 milionů eur, tedy zhruba 5,8 miliardy korun, přičemž touto nemovitostí ručí za úvěr 112 milionů eur, čili zhruba 2,7 miliardy korun. Prodej nemovitosti je podle Bloombergu součástí širšího plánu skupiny G City zbavit se majetku, jenž netvoří jádro jejího podnikání, v souhrnné výši 6,3 miliardy šekelů, tedy 37 miliard korun.

Arkády Pankrác přešly kompletně pod křídla společnosti G City teprve letos na jaře, kdy dokoupila zbývající čtvrtinový podíl za v přepočtu 1,4 miliardy korun. Ten dosud držel původní developer Arkád a poté jejich správce, společnost ECE Projektmanagement německého klanu Ottových.

Tři čtvrtiny Arkád koupila v roce 2015 společnost Atrium European Real Estate. Za 75procentní podíl tehdy zaplatila předchozímu majiteli centra, firmě Unibail-Rodamco 162 milionů eur. Původně středoevropský vlastník, provozovatel a redeveloper obchodních center Atrium European RE, se loni stal součástí zmíněné izraelské, globálně působící skupiny G City, která se zaměřuje na management a výstavbu maloobchodních a polyfunkčních nemovitostí nejen ve střední a severní Evropě, ale také v Severní Americe, Brazílii a Izraeli. Z velkých tuzemských nákupních center skupina získala díky ovládnutí Atria vedle Arkád také pražské nákupní středisko Atrium Flora a Palác Pardubice.

Prodej Arkád do rukou českého investora, jejž tedy G City nyní schválila, potvrzuje obecnější trend rostoucí dominance českého kapitálu v oblasti transakcí s komerčními nemovitostmi. V letošním prvním čtvrtletí se domácí investoři podíleli na obchodech v oblasti komerčních nemovitostí hned z 87 procent, což je historicky rekordní údaj, vyplývá z údajů poradenské společnost Knight Frank. Výhodou domácích investorů je podle Knight Frank hlavně znalost trhu, díky které jsou ochotni akceptovat zdánlivě vyšší rizikovost investice.

Centrum Arkády Pankrác – situované u stejnojmenné stanice metra – bylo dokončeno v roce 2008 a zahrnuje zhruba 40 tisíc metrů čtverečních komerčních ploch. Během covidu Arkády zápasily podobně jako další nákupní galerie s rostoucí neobsazeností obchodních jednotek, aktuálně už jsou ale pronajaté z 96 procent. Budoucí obchodní potenciál Arkád může zvýšit právě budovaná linka metra D.