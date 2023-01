Šéf STEM Buchtík: Babiš přitvrdí. Jeho tým bude hledat skuliny a chyby

Andrej Babiš má v současnosti na Petra Pavla velkou ztrátu. Přestože by se všechno mohlo zdát být už jasné, nemusí tomu tak být, říká ředitel výzkumného ústavu STEM Martin Buchtík. Babiš podle něj bude muset jako vyzyvatel přitvrdit kampaň, snažit se od Pavla odehnat voliče jiných kandidátů. A někde poshánět další hlasy. Bude to mít těžké, ale podle Buchtíka bude Pavlův náskok stahovat. Zlikvidovat ho zcela se mu však nepovede.

V současné chvíli to vypadá, že Petr Pavel má vítězství ve volbách jasné. Je to tak jasné?

Z pohledu dat to vypadá, že ano. A neumíme si představit, co by musel Andrej Babiš vymyslet, aby to zlomil. Ale na druhou stranu, oni jsou velmi profesionální. Když Babiš oznámil kandidaturu, spekulovalo se, že ji chce využít jenom jako prostor pro kritiku vlády. Ale jelikož nechodil do debat, tak to evidentně nebyla tato strategie. Babiš se opravdu chce stát prezidentem. Troufám si tvrdit, že kdyby tam jeho tým neviděl cestu, tak by Andrej Babiš nekandidoval.

Babiš není Zeman

To zní tajemně. Rozhodne o vítězi druhého kola strategie a způsob kampaně, nebo televizní debaty?

Babiš podle modelu ztrácí na Petra Pavla asi půl milionu voličů. Odpověď není jednoduchá. Nebude to jedna strategie, bude to mix. Babiš je vyzyvatel, bude muset rétoriku přitvrdit, bude muset být drzejší. Bude muset hledat a využít chyby týmu Petra Pavla. Nemůže si jen tak v selance doplout pro druhé místo. Dravější by musel být každý vyzyvatel. Babiš bude zkoušet demobilizovat voliče neúspěšných kandidátů, kteří plánují volit Petra Pavla. A bude mobilizovat lidi, kteří nepřišli k prvnímu kolu voleb. Bude se je snažit přesvědčit, že on sice není žádný svatoušek, ale že ten druhý není o nic lepší. A že Andreje aspoň trochu znáte, ale u toho druhého je to trochu záhadné.

Má vůbec Babiš kde brát? Možná k němu přejde velká část voličů Jaroslava Bašty, ale to je pořád kolem 2,2 milionu voličů. To na prezidenta nemůže stačit. U Pavla to vychází ke třem milionům…

Varoval bych před tímto jednoduchým sčítáním. Takhle to nefunguje, je to složitější. Třeba z voličů Jaroslava Bašty půjde asi šedesát procent volit Andreje Babiše, šest procent Petra Pavla a čtyřiatřicet procent by k druhému kolu nešlo. To samé platí i naopak. Z voličů Danuše Nerudové by v tuto chvíli šly zhruba dvě třetiny volit Petra Pavla, patnáct až šestnáct procent Andreje Babiše a osmnáct procent by nešlo volit. Hra je o tom, že každý tým se bude snažit udržet tyto lidi, aby volit nešli. A aktivizovat lidi, kteří nevolili. To se dělá lépe negativní kampaní. To znamená, nemusíte vědět, koho volit chcete, stačí když budete vědět, koho volit nechcete.

Kopíruje elektorát Andreje Babiše ten minulý, který dával hlas Miloši Zemanovi?

Babiš není Zeman. Neoslovuje část voličů SPD. Ani voliči stran, které se nedostaly do sněmovny, nejsou velcí podporovatelé Babiše, ať už je to Trikolora, Přísaha nebo ČSSD. To neznamená, že se nyní z větší části nepřikloní k Babišovi, ale rozhodně se elektoráty Babiše a Zemana nepřekrývají. Jsou to jiné osobnosti. Zeman je schopný diskutér a glosátor. Babiš je v tomto smyslu spíš buldozer. Zeman je stratég. Babiš je zase vynikající taktik. Přesně ví, co bude dělat v nejbližších osmačtyřiceti hodinách.

A Pavel není Drahoš

Jak vidíte osobnost Petra Pavla?

Pavel prostě pracuje, je kontinuální. Je úsporný, ale má pochopitelný smysl pro humor. Působí víc lidsky, uvěřitelněji, než třeba působil Jiří Drahoš. Na druhé straně, tendence vykreslovat státníky a politiky jako lidi, kteří dělají i něco jiného, než že pracují, má stoletou tradici. Vždy byly snahy kandidáta polidštit. Netýká se to jenom Petra Pavla, ale i Andreje Babiše, který dokáže autenticky hrát člověka, který rozumí chudým lidem. Přestože je jeden z nejbohatších.

Můžete stručně ze sociologického hlediska rozklíčovat voličské skupiny, které inklinují k Andreji Babišovi a Petru Pavlovi?

Slovo inklinuje jste vybral skvěle, protože to není pravidlo, není to svatost. Pavel by měl víc oslovovat lidi v produktivním věku a je skoro jisté, že přebere větší část mladých voličů. Babiš bude oslovovat lidi v důchodovém věku, ostatně hnutí ANO má mezi důchodci velmi silnou základnu. Z hlediska vzdělání, Pavel oslovuje víc vysokoškolsky vzdělané. Byť jeho komunistická minulost je pro ně často dost problematická. Geograficky je to tak, že Babiš má silný elektorát v příhraničních oblastech a na vesnici. Otázkou je, zda právě voliči SPD v příhraničních pásech se k němu přikloní. Pavel má jednoznačně velká města a prstence kolem nich.

Babiš bude hrát all-in

Těsně před volbami dělal STEM volební model. Výsledky se celkem potvrdily, až na to, že Pavel i Babiš měli 35 procent, vy jste očekávali pod třicet. A také jste čekali u Danuše Nerudové o deset procent víc. Co se stalo?

Za prvé tu byla spousta nerozhodnutých lidí. Ty vždy do modelu potřebujeme nějak vpasovat, dělíme je mezi víc kandidátů. Viděli jsme, že při nerůstu Pavla Fischera by byl zisk padesát procent pro Pavla a Nerudovou konzistentní. Jenom se někdy od listopadu přeléval od jednoho ke druhému. To byly spojené nádoby. Voliči váhali do poslední chvíle, a nakonec se přichýlili k hlavnímu vyzyvateli, což byl Pavel. U Babiše je to složitější. Jednak je to odstoupení Středuly. Ale určitě to byl i osvobozující rozsudek. Ten pro něj odstartoval možnost hrát kampaň naplno. K tomu ještě slabý zisk Jaroslava Bašty. A Babiš musel oslovit i nějakou část nevoličů, jeho zisk je totiž nebývale silný.

Takže to nerozhodly poslední televizní debaty a slabší výkon Danuše Nerudové?

Tým Danuše Nerudové už věděl, že ztrácí, a musel jít all-in pokerovou terminologií. Museli zkusit rozhodit Petra Pavla, aby udělal nějakou chybu. Nerudová musela začít útočit. To byla třeba situace s účetní na Hradě a kousavou košilí. Její tým věděl, že je to mimo dikci její kampaně, ale museli to zkusit. Když máte být třetí, je už jedno jestli o procento nebo o deset. Museli víc útočit, víc riskovat, tím pádem mohli i víc ztratit.

Ve vaší prognóze jste přesně trefili účast 68 procent. Jaká bude účast ve druhém kole?

V modelu nám vychází o procento vyšší. Teď se strhne kampaň, která se bude snažit demobilizovat některé lidi a mobilizovat jiné. Myslíme si, že účast nepřekročí sedmdesát procent, maximálně jen mírně.

Jaký je váš tip na vítěze druhého kola, kdo bude příštím prezidentem?

Myslíme si, že Petr Pavel má teď poměrně vysoký náskok. Hlasů, o které se hraje, není zase tolik. Dohromady získali oba kandidáti celkem sedmdesát procent hlasů, hraje se o zbývajících třicet procent. Z těch podle našeho modelu získává Pavel dvacet a Babiš deset. Jelikož se hraje o málo hlasů, není je kde brát, a Pavel má velký náskok, tak Babiš ho bude sice stahovat, ale nebude mu to stačit. Budoucím prezidentem proto tipujeme Petra Pavla. I když si uvědomujeme, že se ještě mohou stát události, které zamíchají výsledky.

Martin Buchtík

V současnosti je šéfem neziskové organizace STEM, která se zabývá empirickými studiemi. V minulosti mimo jiné řídil CVVM a tým sociálního a politického výzkumu v MEDIANu. Doktorské studium absolvoval na Fakultě sociálních věd na Univerzitě Karlově se zaměřením na metodologii sociologického výzkumu.