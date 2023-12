Češi oznámkovali působení Petra Pavla. Je lepší než Zeman, ale neumí řešit politické spory

Prezidenta Petra Pavla lidé za jeho dosavadní působení v čele státu při známkování jako ve škole hodnotili v průměru trojkou. Ve všech pěti dotazovaných oblastech byl Pavel hodnocený lépe než jeho předchůdce Miloš Zeman, vyplynulo z aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK.

Nejlépe si současný prezident podle respondentů vede za způsob vystupování na veřejnosti a za obhajobu českých zájmů v zahraničí, naopak nejhorší hodnocení má Pavel v otázce řešení sporů na české politické scéně.

Za způsob vystupování na veřejnosti dostal Pavel průměrnou známku 2,5, za reprezentaci a hájení českých zájmů v zahraničí 2,8. Čistou trojku si vysloužil za využívání prezidentských pravomocí, známku 3,2 dostal za zájem o problémy občanů. Nejhůř, v průměru mezi trojkou a čtyřkou, hodnotili účastníci průzkumu způsob, jakým nynější prezident řeší spory na domácí politické scéně. Analytici STEM/MARK ale upozornili na to, že není jasné, jaké spory lidé vlastně myslí - průzkum se jich na to nedoptával. Zda myslí například střet vládních a opozičních politiků ohledně ekonomického směřování země, nebo skutečný spor či politickou krizi vedoucí až k demisi vlády, což ale Pavel zatím v prezidentské funkci řešit nemusel.

Dobré známky i od voličů Babiše

„Pozitivní zprávou pro současného prezidenta může být to, že je hodnocen pozitivně - známkami 1 či 2 - i téměř pětinou voličů Andreje Babiše z poslední přímé volby prezidenta. Navíc si odnáší ve všech pěti atributech lepší hodnocení než předchozí prezident Miloš Zeman, který v druhé polovině svého druhého funkčního období měl od české veřejnosti v průměru čtyřku. Na druhou stranu v počátcích své funkce v prvním volebním období též neměl špatnou výchozí pozici,“ upozornil autor průzkumu Jan Burianec.

Pavel má vyšší míru podpory zejména u mladších lidí do 30 let, vysokoškoláků, lidí z větších měst i u dotázaných, kteří se hlásí k pravicové orientaci. Naopak horší hodnocení dostává od respondentů starších 60 let, voličů opozičních stran SPD či ANO a ekonomicky hůře situovaných lidí.

Výzkumu se prostřednictvím on-line dotazování zúčastnilo 1010 osob starších 18 let.