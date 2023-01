Favoritem je Pavel, den před volbou Nerudová u bookmakerů ztratila

Bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel je i den před začátkem volby prezidenta sázkovým favoritem. Po středeční debatě na TV Prima a CNN Prima News si pozici upevnil a jeho kurz je na hodnotách 1,45:1 až 1,52:1. Naopak si pohoršila ekonomka a bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, která měla v pondělí kurz na výhru 5:1 a aktuálně stoupl na 10:1 až 14:1. Další z kandidátů na hlavu státu, předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš zůstává podle bookmakerů druhým favoritem s kurzem okolo 3,4:1. Vyplývá to z informací sázkových kanceláří na jejich internetových stránkách.

Vývoj kurzů pravděpodobně ovlivní poslední předvolební debata v TV Nova, na které přislíbil poprvé účast i Babiš. Předseda hnutí ANO se dosud diskusí neúčastnil s odůvodněním, že média podle něho chtějí dělat z prezidentské volby mediální show a lidé jeho názory znají.

zdroj: ČTK, sázkové kanceláře

Nástupce Miloše Zemana vzejde z voleb, jejichž první kolo se koná tento pátek a sobotu. Případné druhé kolo prezidentské volby bude 27. a 28. ledna. O post hlavy státu se uchází osm kandidátů. Senátor Pavel Fischer, poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátor Marek Hilšer, podnikatel Karel Diviš a bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima jsou podle sázkových kurzů outsidery.

V roce 2018 lidé na prezidentské volby u sázkových kanceláří v Česku vsadili asi 285 milionů korun, letos by objem vsazených peněz mohl převýšit 300 milionů. Například v Tipsportu očekávají zhruba 250 milionů korun. Na výhru Babiše je u této kanceláře aktuálně vsazeno přes 32 milionů korun a na Pavla přes 30 milionů.

Političtí bookmakeři vypisují kurzy na hlavu státu podle vlastního úsudku, analýz, průzkumů i objemu sázek na konkrétního kandidáta, vyplývá z informací ČTK od bookmakerů sázkových kanceláří Tipsport a Fortuna. Nejistota při sázkách je podle nich vyšší ve sportu než v politice.