Češka žijící v New Yorku: Volby jsou pro nás mnohem dražší. Pro voličský průkaz si přijela do Prahy

Téměř patnáct tisíc Čechů je podle ministerstva zahraničí odhodláno volit svého prezidenta i z ciziny. Stihli se zapsat na zvláštní seznamy voličů na českých zastupitelských úřadech. Alternativou pak je požádat o voličský průkaz.„Korespondenční volba je pořád v nedohlednu. Nám, kteří žijeme venku, to přitom neuvěřitelně komplikuje život časově i finančně,“ říká Češka žijící v New Yorku Marie T. Zapsat na voličské seznamy se nestihla, dojela si pro voličský průkaz do Prahy.

Už přes dvacet let žije Marie T. ve Spojených státech na newyorském Manhattanu a s volbami v České republice má stále stejné trable. Volit doma v New York City může jen v některých volbách, a to jen prezidentských a do Poslanecké sněmovny. V ostatních mimo území Česka volit nemůže.

„Myslela jsem, že se to konečně letos změní, ale kde nic tu nic. Korespondenční volba je pořád v nedohlednu, protože se jí současná opozice v čele s ANO a SPD zarputile brání zuby nehty. Nám, kteří žijeme venku, to přitom neuvěřitelně komplikuje život časově i finančně,“ rozčiluje se Marie T. Navzdory tomu si ale nadcházející lednové prezidentské klání rozhodně nechce nechat ujít, protože si svého kandidáta na prezidenta už vybrala a nechce, aby přišel o její hlas.

Z NYC do Prahy pro voličský průkaz a zpět

Původně Marie T. uvažovala, že se nechá zapsat na zvláštní seznam voličů přímo na zastupitelském úřadě ve Spojených státech amerických. Na podzim ale prodělávala covid právě v době, kdy zapisování do seznamu probíhalo. To skončilo čtyřicet dnů před volbami 4. prosince 2022, což Marie kvůli nemoci nestihla. Zbyla jí tak jedině možnost požádat o voličský průkaz.

„Mohla jsem sice požádat o voličský průkaz písemně či elektronicky ještě ve Státech, ale musela bych shánět úředně ověřený podpis nebo si zřizovat datovou schránku, na což jsem v předvánočním pracovním shonu čas opravdu neměla. Jezdím naštěstí ale každý rok za svou rodinou na Vánoce do Prahy, tak jsem se rozhodla, že bude nejjednodušší, když si to zařídím raději osobně a přímo v Praze,“ vysvětluje Marie T. Těsně před Vánoci si to vše ještě ověřila na stránkách ministerstva zahraničí a zavolala si na informační linku radnice městské části Prahy, kde má jako česká občanka i trvalé bydliště.

Voličský průkaz dostanete na konci prosince

„Úřednice z našeho městského úřadu Prahy mi ochotně vše podrobně vysvětlila a poradila mi, ať přijdu až patnáct dní před volbami. Tedy ještě 29. prosince 2022, kdy je už možné rovnou i vydávat voličský průkaz,“ říká Marie T. a těší se, že domů do Států pojede s voličským průkazem a na volby si pak zajde jen pár ulic od svého manhattanského domova. Současně také doufá, že ji na úřadě v Praze vydají průkaz rovnou pro obě kola voleb a v New Yorku už pro druhé kolo voleb nebude muset žádat.

„Kdybychom měli korespondenční nebo nějakou elektronickou volbu, bylo by to pro nás mnohem jednodušší a myslím, že by v cizině volilo mnohem více lidí a mnohem více lidí by se i o domácí politiku zajímalo. Spoustu lidí to nyní bere tak, že o jejich hlasy není zájem,“ domnívá se Marie. Podle ní je volební systém, který panuje v Česku nyní, pro Čechy žijící v cizině nefér nejen časově, ale i finančně. Dost se totiž prodraží.

„Moje kamarádka z Denveru musí platit minimálně dvě letenky tam a zpět, aby mohla odvolit na nejbližším zastupitelském úřadě. V Denveru úřad není a nejbližší má v Los Angeles. A to nepočítám fakt, že si ještě platí poštovné a úředně ověřenou žádost o zapsání na voličský seznam, jinak by tam musela ještě letět i kvůli tomu. V Čechách přitom lidé za účast na volbách neplatí ani zlomek toho, co musí zaplatit ona,“ dodává Marie T. s tím, že i tak stále věří, že už se tahle nefér pravidla brzo snad změní.

Češi z Londýna jsou nejaktivnější

Podle údajů Ministerstva zahraničí se k lednové volbě zatím přihlásilo na zvláštní seznamy voličů na zastupitelských úřadech v zahraničí 14 370 Čechů. Nejvyšší počty zapsaných voličů jsou tradičně v Londýně (1325 občanů), Bruselu (1028 občanů), Bratislavě (619 občanů), Bernu (600 občanů), Sydney (592 občanů), Paříži (587 občanů), či New Yorku (498 občanů). Volit v cizině jde celkem na 111 místech světa. Seznam všech těchto míst najdete na stránkách ministerstva zahraničí pod názvem „Aktualizovaný seznam ZU registr zvláštních volebních okrsků“.

Žádost o voličský průkaz nemá předepsaný formulář a je třeba ji podat na zastupitelský úřad:

písemně nebo elektronicky – do 6.ledna 2023 do 16 hodin. V případě 2.kola do 20.ledna 2023 do 16 hodin. (Listina musí být opatřená úředně ověřeným podpisem voliče nebo poslaná elektronicky z datové schránky voliče.) osobně na zastupitelském úřadě – do 11. ledna 2023 do 16 hodin, u 2.kola do 25.ledna do 16 hodin. přes Portál občana – nutné mít elektronickou identitu a datovou schránku. Tu je možné zřídit i při podávání žádosti.

O voličský průkaz můžete žádat:

U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský úřad.



Žádost by měla obsahovat jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu. V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad, mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo). Průkaz se předává osobně nebo na základě speciální plné moci. Hlasovací lístky obdrží voliči přímo ve volební místnosti. Při hlasování v zahraničí není možné využít přenosnou volební urnu.

Kompletní informace o prezidentských volbách a přesných termínech voleb v zahraničí i v ČR naleznete zde.

