Zelenskyj přiletěl do České republiky, jednat bude s Pavlem i Fialou

Český vládní speciál s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským přistál na ruzyňském letišti v Praze. Letadlo doprovázela dvojice gripenů. Při své první návštěvě Česka od loňského začátku ruské vojenské invaze na Ukrajinu bude Zelenskyj jednat s prezidentem Petrem Pavlem, premiérem Petrem Fialou, předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (oba ODS) i šéfkou Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09).

Tématem bude obrana

Z letiště zamíří Zelenskyj na Hrad, kde bude po uvítacím ceremoniálu jednat s Pavlem. Tématem jednání bude obrana, blížící se summit Severoatlantické aliance (NATO) ve Vilniusu, evropská a euroatlantická integrace Ukrajiny, situace u Záporožské jaderné elektrárny nebo rekonstrukce napadené země, konkretizoval ukrajinský prezident.

„Návštěva ukrajinského prezidenta má být vyjádřením ocenění podpory, kterou Česká republika poskytuje Ukrajině od začátku ruské agrese, a přinést vzájemné ujištění, že tato podpora bude pokračovat,“ uvedla v tiskové zprávě Řeháková. „Na jednání mezi čtyřma očima by prezidenti měli koordinovat své postoje před summitem NATO ve Vilniusu, kde se očekává diskuse mimo jiné o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu,“ dodala.

Český vládní speciál se Zelenským na palubě vzletěl ze Sofie v 18:21, uvedl na twitteru mluvčí vlády Václav Smolka. Potvrdil chystané jednání s premiérem Fialou.

Areál Pražského hradu včetně zahrad a návštěvnických objektů byl dnes kvůli návštěvě zhruba od 15:00 uzavřen pro veřejnost. Novináři museli projít důkladnou bezpečnostní kontrolou. Hrad bude otevřen opět v pátek.

Zelenskyj od začátku loňského ruského vpádu na Ukrajinu navštívil několik západních metropolí včetně Londýna, Paříže, Berlína a Washingtonu, ale například i Varšavu. Byl také v Bulharsku, kde se podle Zelenského země dohodly na aktivnější spolupráci v obraně.

V polovině loňského června pronesl Zelenskyj on-line projev k českým poslancům a senátorům. Takto z Kyjeva vystoupil ukrajinský prezident v mnoha parlamentech, včetně Evropského, britského, německého, izraelského a slovenského, a také v americkém Kongresu.

V Kyjevu byl Fiala první

Do válečného Kyjeva přicestoval jako první z evropských vrcholných politiků loni v březnu Fiala spolu s polským a slovinským premiérem Mateuszem Morawieckým a Janezem Janšou a polským vicepremiérem Jaroslawem Kaczyńským. Podruhé jednal premiér Fiala se Zelenským v Kyjevě loni 31. října v rámci společného zasedání české a ukrajinské vlády, doprovodila ho řada ministrů. Ukrajinu navštívil i Vystrčil.

Pavel na Ukrajinu dorazil na konci dubna společně se slovenskou kolegyní Zuzanou Čaputovou. Zelenskyj tehdy hlavám států sdělil, že jeho země je připravena splnit všechny podmínky pro vstup do Evropské unie. Pavel zdůraznil, že Ukrajina se nechce stát členem EU zadarmo a že se sám hodlá zasazovat o zahájení příslušných přístupových rozhovorů ještě do konce letošního roku.

Český prezident se tehdy vypravil také do města Buča, které se stalo jedním ze symbolů válečných zločinů. Navštívil též východoukrajinské Dnipro, zavítal mimo jiné do zařízení pro uprchlíky z jiných ukrajinských oblastí. Podle Hradu byl Pavel prvním zahraničním prezidentem, který se po ruské invazi vydal na východ Ukrajiny.