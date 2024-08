Zacharovová: Ukrajinci v Kurské oblasti použili rakety HIMARS

Ukrajina použila při zničení mostu přes řeku Sejm v západoruské Kurské oblasti západní rakety, pravděpodobně americké mobilní dělostřelecké systémy HIMARS, uvedl na platformě Telegram mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová, aniž by předložila důkazy. Při útoku byli podle ní zabiti dobrovolníci pomáhající při evakuaci místních obyvatel.

„Kurská oblast byla poprvé zasažena z raketometů západní výroby, pravděpodobně z amerických HIMARS,“ napsala Zacharovová. „V důsledku útoku na most přes řeku Sejm v Gluškovském okrese byl most zcela zničen a dobrovolníci, kteří pomáhali evakuovaným civilistům, byli zabiti,“ dodala mluvčí.

Prohlášení jednotlivých stran konfliktu o vývoji bojů nelze bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.

O zničení mostu informovala ruská média v pátek s tím, že část Gluškovského okresu je nyní odstřižena od evakuace po zemi.

Část Kurské oblasti od začátku srpna čelí vpádu ukrajinské armády v rámci konfliktu rozpoutaného v roce 2022 Ruskem. Most přes řeku Sejm byl hlavní zásobovací trasou pro ruské jednotky v oblasti, napsal ruskojazyčný server BBC.

Už v pátek prohlásil poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Nikolaj Patrušev, že do plánování ukrajinského útoku na ruskou Kurskou oblast byl přímo zapojen Západ a Severoatlantická aliance. Agentura Reuters napsala, že výroky Patruševa, považovaného za jednoho z „jestřábů“ na vrcholu kremelského režimu, naznačují, že ukrajinský vpád na svrchované ruské území s sebou nese velké riziko eskalace.

