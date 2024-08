Do plánování ukrajinského útoku na ruskou Kurskou oblast byl přímo zapojen Západ a NATO. V rozhovoru s listem Izvestija to řekl poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Nikolaj Patrušev. Agentura Reuters napsala, že výroky Patruševa, považovaného za jednoho z „jestřábů“ na vrcholu kremelského režimu, naznačují, že ukrajinský vpád na svrchované ruské území s sebou nese velké riziko eskalace.

Reklama

Prohlášení Spojených států o tom, že se na ukrajinském vpádu nijak nepodílely, nejsou podle Patruševa pravdivá. „Operace v Kurské oblasti byla plánovaná také za účasti NATO a západních tajných služeb,“ řekl někdejší tajemník ruské bezpečnostní rady, aniž by pro své tvrzení poskytl nějaké důkazy. „Bez jejich podílu a přímé podpory by se Kyjev neodvážil (vpadnout) na ruské území,“ prohlásil také Patrušev.

Bílý dům minulý týden krátce po začátku ukrajinského útoku na Kurskou oblast uvedl, že Kyjev o této operaci Spojené státy předem neinformoval a že Washington do akce není zapojený. V uplynulých dnech ale vyšly najevo informace o tom, že při své operaci v Kurské oblasti ukrajinské jednotky využívají i techniku dodávanou Spojenými státy a Británií, uvádí agentura Reuters.

Šándor: Je to ruský bordel. Za zlomenou pýchu Ukrajinci tvrdě zaplatí Leaders Rusové Ukrajince ze svého území jistě brzo vytlačí, tvrdí Andor Šándor, brigádní generál a bývalý vysoký pracovník bezpečnostních složek. „Rusové nasadí vše, co je možné, aby Ukrajince ze svého území dostali,“ říká Šándor. Dříve či později se jim to podaří. Nyní seskupují armádu, která podle Šándora klidně rozstřílí každou obsazenou ruskou vesnici. Zlomená pýcha je prý silnější než obava z materiálních nebo lidských škod. Vojensky řečeno. Dalibor Martínek Přečíst článek

„Snahy Washingtonu vytvořily všechny nezbytné předpoklady pro to, aby Ukrajina ztratila svoji suverenitu a přišla o část svého území,“ řekl Patrušev.

Reklama

Ruská státní agentura RIA Novosti v pátek s odvoláním na nejmenované bezpečnostní zdroje informovala, že ruští vojáci v Kurské oblasti v okolí vesnice Krupec zničili skupinu ukrajinských vojáků z výsadkového úderného praporu 80. samostatné letecké útočné brigády. Tyto informace nelze nezávisle ověřit.

Rusové hrozí eskalací konfliktu

I když ukrajinský vpád odhalil slabiny ruské obrany, ruští činitelé tvrdí, že ukrajinská „teroristická invaze“, průběh války nezmění. Ruská armáda po většinu letošního roku na klíčovém východním úseku fronty postupuje a má oproti Ukrajincům velkou početní převahu. V současnosti kontroluje 18 procent ukrajinského území.

Reuters s odvoláním na nejmenované zdroje ve Washingtonu píše, že Spojené státy zatím překvapivý ukrajinský vpád na ukrajinské území považují za ochrannou operaci, při níž Kyjev může používat americkou techniku. Nicméně s tím, jak se ukrajinské jednotky dostávají do hloubi nepřátelského území, si USA zároveň dělají obavy ohledně možných komplikací. Jeden z činitelů řekl, že pokud by Ukrajina začala obsazovat ruské vesnice a další nevojenské cíle s využitím amerických zbraní a vozidel, šlo by to téměř považovat za porušení pravidel stanovených Washingtonem. Cílem USA je zabránit tomu, aby válka na Ukrajině byla vnímána jako přímý konflikt mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem.

Vyžeňte Ukrajince. Putin stanovil nové hlavní úkoly pro svou armádu Politika Ukrajina se útokem na ruskou Kurskou oblast pokusila zlepšit své vyjednávací pozice, zpomalit ruský postup na jiných úsecích fronty, zastrašit ruskou společnost a destabilizovat pohraniční oblasti. Prohlásil to ruský prezident Vladimir Putin na poradě s účastí gubernátorů pohraničních regionů. Za hlavní úkol Putin označil vyhnat nepřítele z ruského území. ČTK Přečíst článek

Británie ve čtvrtek uvedla, že zbraně, které Kyjevu poskytla, může ukrajinská armáda používat na ruském území s cílem obrany ukrajinského území. Podle nejmenovaného činitele ukrajinské jednotky na ruském území používají britské tanky Challenger 2.

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo video, které podle něho zachycuje, jak ruský dron v Kurské oblasti ničí obrněný transportér Stryker vyráběný ve Spojených státech. Podle ruského poslance Michaila Šeremeta ukrajinský vpád a přítomnost západní vojenské techniky na území Ruska znamená, že „svět se ocitl na prahu třetí světové války“.