Wagnerovi nájemní žoldáci obsadili většinu východního Bachmutu. Ukrajina čelila stovce ruských útoků

Žoldnéři ruské Wagnerovy skupiny za poslední čtyři dny převzali kontrolu nad většinou východní části ukrajinského města Bachmut, uvedlo ve své dnešní analýze vývoje bojů na Ukrajině britské ministerstvo obrany. Frontová linie se tam podle něj nyní nachází v centru města – u řeky Bachmutky. Ukrajinský generální štáb ve svém pravidelném ranním operačním hlášení oznámil, že obránci země odrazili za uplynulý den na východě Ukrajiny více než sto ruských útoků.

„Ukrajinské síly drží západní část města a strhly klíčové mosty přes řeku," uvádí k bojům o Bachmut britský resort obrany, jenž se opírá o informace vojenské rozvědky. Městem, které je jedním z hlavních ohnisek současných bojů a o které se bojuje už řadu měsíců, Bachmutka protéká z jihu na sever a odděluje jeho východní a západní části.

Východ se stal „vražednou oblastí“

„Vzhledem k tomu, že ukrajinské jednotky mohou vést palbu z opevněných budov na západě, stala se tato oblast vražednou zónou," uvádí britské ministerstvo, podle něhož vzniklá situace pravděpodobně značně ztěžuje situaci Wagnerově skupině, která se pokouší pokračovat v útoku na západ. Šéf ruských žoldnéřů Jevgenij Prigožin hlásil ovládnutí východní části Bachmutu před několika dny.

Americký Institut pro studium války (ISW) ve své poslední zprávě o situaci na bojišti píše, že ruské invazní síly dosáhly v Bachmutu zisků a zřejmě „vyklízejí" východní části města. „Nové záběry z dronu zveřejněné 10. března ukazují ruské vojáky, jak pod hrozbou použití zbraní odvádějí civilisty z budov ve východním Bachmutu na neznámé místo," uvádí institut.

Cílem je průmyslová oblast města

„Záběry zveřejněné 10. března naznačují, že ruské síly postoupily na nové pozice v severozápadním Bachmutu do vzdálenosti 800 metrů od závodu na zpracování kovů AZOM," dodává ISW. Ruští vojenští blogeři tvrdí, že žoldnéři Wagnerovy skupiny už vstoupili do komplexu závodu.

„Zjevné zaměření ruského útoku na průmyslovou zónu AZOM naznačuje, že ruské síly upřednostňují čelní útok na opevněné pozice v takticky náročné průmyslové oblasti, místo aby se rozhodly pro širší obklíčení západního Bachmutu skrze útoky na Chromove," dodává ISW.

Ukrajinský generální štáb v ranním hlášení uvedl, že Ukrajinci odrazili řadu útoku v okolí Bachmutu i na dalších místech východu země. Ruské invazní síly podle něj své hlavní úsilí zaměřují na útočné akce ve směrech na Lyman, Bachmut, Avdijivku, Marjinku a Šachtarske. „Ve směru na Lyman se nepřítel snaží zlepšit své taktické postavení," popisuje velení ukrajinských ozbrojených sil. „V záporožském a chersonském směru nepřítel prováděl obranné akce," tvrdí dále ukrajinský generální štáb. Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu není v podmínkách války možné bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.

Server Ukrajinska pravda s odvoláním na vedení Chersonské a Doněcké oblasti dnes ráno informoval, že ruské invazní síly v pátek zabily pět civilistů v těchto regionech. Za poslední den ruští okupanti ostřelovali obydlené oblasti v Chersonské oblasti 71krát z minometů, salvových raketometů, děl, tanků a útočili pomocí dronů, píše web. Podle jeho pozdější zprávy Rusové ostřelovali celkem devět ukrajinských oblastí, mimo jiné i Charkovskou, Černihivskou nebo Sumskou oblast.

