Výborný zvažuje osvobodit zemědělské dotace od daně, ANO by to podpořilo

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) zvažuje, že by se v rámci podpory českého zemědělství zrušilo danění dotací. Daň je podle něj v Evropské unii výjimkou, uplatňují ji pouze Česko a Slovensko. Osvobození zemědělských dotací od daní by podle prvního místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka podpořilo i největší opoziční uskupení. Politici to uvedli v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi Prima.

Reklama

Výborný s Havlíčkem se shodli, že v současnosti se s problémy potýkají zejména středně velké zemědělské podniky. Havlíček přitom varoval, že při současném vývoji by střední zemědělce mohly skoupit velké podniky a celý segment by mohl z českého zemědělského sektoru zmizet.

Podle ministra je třeba střední zemědělce podpořit, o konkrétní podobě jedná se zemědělskými organizacemi. Kromě možného zrušení zdanění dotací zvažuje Výborný podporu zaměstnanosti na venkově, například formou snížení odvodů na sociální pojištění. Další možností by podle něj mohlo být nové nastavení podpory z evropských zdrojů.

Dalibor Martínek: Jste trapní, sedláci. Chcete blokovat město, peněz máte na rozdávání Názory Hlavní důvod, proč zemědělci vyrazí v nadcházejícím týdnu otravovat lidem život ve městech, je jasný. Je únor, na poli se nic neděje, je čas údržby vozového parku. Takže proč nevytáhnout traktory na malou projížďku. A nandat to Pražákům. Skvělá zábava. Dalibor Martínek Přečíst článek

Politici se střetli v názoru na nadcházející protesty zemědělců, které se uskuteční příští týden. Podle Havlíčka jsou to legitimní protesty namířené proti vládě, protože zemědělcům v důsledku vládních kroků rostou náklady. Výborný naproti tomu kritizoval organizátory plánované pondělní blokády Prahy, podle něj to jsou většinou lidé, kteří nikdy nebyli na poli ani ve chlévě a obyčejné zemědělce zneužívají ke svým účelům.

V pondělí se část nespokojených zemědělců chystá zablokovat pražskou magistrálu na protest proti zemědělské politice vlády i Evropské unie. Protest organizuje předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy a Asociace svobodných odborů Bohumír Dufek a bývalý prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek, který je šéfem představenstva zemědělské skupiny Rabbit s miliardovými tržbami. Velké nevládní zemědělské organizace se od protestu distancovaly.

Ve čtvrtek se uskuteční společné evropské protesty proti politice EU, kdy farmáři se svými stroji vyjedou v kolonách na hranice. Agrární komora, Zemědělský svaz a Asociace soukromého zemědělství se do čtvrteční akce zapojí.