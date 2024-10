Vstup Ukrajiny do NATO není realistický, shodli se Scholz a Pellgrini

Německý kancléř Olaf Scholz a slovenský prezident Peter Pellegrini se shodli, že vstup Ukrajiny do NATO, jak to žádá ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém takzvaném plánu vítězství, není nyní realistický, uvedl v Berlíně Pellegrini.

Podle něj z jeho rozhovoru s kancléřem rovněž vyplynulo, že mezi světovými lídry roste přesvědčení, že by se na válku na Ukrajině a její budoucí vývoj mělo pohlížet realističtěji.

„S panem kancléřem jsme se shodli, že dnes otázka vstupu Ukrajiny není na stole, ani nemůže přijít na stůl, ani není realistická,“ řekl Pellegrini po setkání s Scholzem. Slovenský prezident dodal, že ani v Německu nevnímají Zelenského plán „jako hotovu věc“.

Pellegrini upozornil, že Berlín navštívil krátce poté, co o Ukrajině a vývoji v ruské válce proti této zemi jednal Scholz s americkým prezidentem Joem Bidenem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a britským premiérem Keirem Starmerem. Z jeho rozhovoru se Scholzem podle slovenského prezidenta vyplynulo, „že i u dalších světových lídrů dochází k výzvě po realistickém pohledu na budoucí vývoj“ války na Ukrajině. Zároveň dodal, že podle Německa i Slovenska musí být v případě mírových jednání rozhodování v první řadě na Ukrajině.

V rozhovoru se Scholzem podle Pellegriniho zazněla také obava, že by kvůli nadcházející zimě a Rusy zničené ukrajinské infrastruktuře mohla Evropu čekat další vlna ukrajinských uprchlíků. Slovensko je podle prezidenta připraveno se o ně v takovém případě postarat.

Kromě Ukrajiny jednali Scholz a Pellegrini také o migraci. Slovenský prezident řekl, že kancléřovi garantoval, „že Slovensko nebude ani tranzitní zemí, přes kterou budou migranti, kteří míří do Německa, jen tak volně procházet“.

Žádné společné vyjádření

Pellegrini, který se ujal prezidentského úřadu v polovině června, zavítal do Berlína na nástupní návštěvu. Německo je klíčovým obchodním partnerem Slovenska. Kromě Scholze se setkal také s prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem, který jej přijal v zámku Bellevue s vojenskými poctami. Ani v případě setkání se Scholzem, ani se Steinmeierem nebylo na programu společné vyjádření pro tisk, což německojazyčná mutace webu Politico označila za „nápadné“ a dala to do souvislosti s tím, co označila jako ostrou zatáčku strany Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) doprava. Pellegrini byl donedávna předsedou Hlasu-SD.

Pellegrini ale v rozhovoru s novináři označil takové tvrzení za dezinterpretaci. „Z dvaceti sedmi oficiálních návštěv prezidentů měl (Steinmeier) nějaké mediální společné výstupy asi třikrát,“ řekl. Souvisí to podle něj s protokolárním nastavením německého prezidentského úřadu. Prezidentská kancelář k tomu uvedla, že z dalších pěti slovenských prezidentských návštěv v Německu měla tiskovou konferenci se Steinmeierem jen jednou bývalá prezidentka Zuzana Čaputová, i tehdy šlo ale podle něj spíše o výjimku kvůli společné podpoře dohodnuté akce.

