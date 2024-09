Erdogan vyzývá k vytvoření islámské aliance proti Izraeli

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že islámské země by měly vytvořit alianci proti tomu, co nazval „rostoucí hrozbou expanzionismu“ ze strany Izraele. Informovala o tom agentura Reuters. Erdogan se tak vyjádřil poté, co v pátek na okupovaném Západním břehu Jordánu zahynula americko-turecká propalestinská aktivistka, kterou patrně do hlavy střelili izraelští vojáci.

„Jediným krokem, který zastaví izraelskou aroganci, izraelský banditismus a izraelský státní terorismus, je spojenectví islámských zemí,“ řekl Erdogan na akci sdružení islámských škol nedaleko Istanbulu.

Dodal, že nedávné kroky, které Turecko podniklo ke zlepšení vztahů s Egyptem a Sýrií, mají za cíl „vytvořit linii solidarity proti rostoucí hrozbě expanzionismu“, která podle něj ohrožuje také Libanon a Sýrii.

Erdogan tento týden v Ankaře hostil egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího a během první prezidentské návštěvy po 12 letech spolu jednali o válce v Pásmu Gazy a o způsobech další nápravy dlouho zamrzlých vztahů. Vztahy mezi nimi začaly tát v roce 2020, kdy Turecko zahájilo diplomatické úsilí o zmírnění napětí s odcizenými regionálními rivaly, včetně Spojených arabských emirátů a Saúdské Arábie.

Obnovení vztahů se Sýrií?

Erdogan v červenci uvedl, že Turecko „kdykoli“ předá syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi pozvání k případným rozhovorům o obnovení vztahů mezi oběma sousedy, kteří přerušili styky v roce 2011 po vypuknutí syrské občanské války.

Izrael se k Erdoganovým výrokům bezprostředně nevyjádřil. Izraelská armáda po pátečním incidentu uvedla, že prověřuje zprávy o tom, že cizinka „byla zabita v důsledku střelby v oblasti“. Podrobnosti incidentu a okolnosti, za nichž byla zasažena, prý armáda prověřuje. Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua se k pátečnímu incidentu bezprostředně nevyjádřil.

