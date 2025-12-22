Vlček z Ascopy se vrací do státní správy, nastupuje na MŽP
Na pozici šéfa kabinetu ministerstva životního prostředí nastupuje Pavel Vlček, dosavadní prezident komunikační asociace ASCOPA. Vlček má za sebou bohatou kariéru v PR a PA ze státní i soukromé správy.
Pavel Vlček po osmi letech odchází z čela profesní asociace pro vztahy s veřejností Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (ASCOPA), někdejší PR Klub. Během té doby asociace zásadně změnila podobu. „ASCOPA je mojí srdeční záležitostí a bylo mi ctí v roli předsedy v uplynulých téměř 8 letech intenzivně podporovat její růst a rozkvět. Dnes je nejširší oborovou a profesní platformou, a to by nebylo možné bez kolegyň a kolegů, kteří se na jejím rozvoji v poslední dekádě podíleli. Za to všem spolupracovníkům, členům, partnerům a podporovatelům děkuji a těším se na další spolupráci a setkávání,“ řekl Vlček. O změnách server newstream.cz informovala asociace.
Vlček odchází řídit kancelář nového ministra životního prostředí Petra Macinky. „Pavla Vlčka znám opravdu dlouho, poznali jsme se v době, kdy působil na rezortu průmyslu a obchodu a já v prezidentské kanceláři. Jeho manažerské zkušenosti z mezinárodních firem a organizací, státní správy a také neziskové sféry budou pro řízení ministerstva životního prostředí posilou. Oceňuji především jeho dlouholeté zkušenosti s vedením strategických iniciativ a zkušenost s jednáním s nejrůznějšími partnery jak na tuzemské, tak na mezinárodní úrovni,“ řekl Macinka.
ASCOPA má nové nejvyšší vedení. Výkonný výbor zvolil na pozici nové předsedkyně výkonného výboru jeho současnou místopředsedkyni Petru Adámkovou z Onko unie. Novým místopředsedou bude Ondřej Šuch ze společnosti Skanska. Pavel Vlček z funkce předsedy výkonného výboru odstoupil v návaznosti na své páteční jmenování ředitelem kabinetu ministra životního prostředí.
Vlček zůstává i nadále členem Výkonného výboru, spolu s ním také Jitka Němečková, Corporate Affairs and Sustainability Director Lidlu a Lucie Dosedělová, výkonná ředitelka ASCOPA.
Bohatá kariéra
Pavel Vlček má za sebou bohatý profesní životopis, působil jako zkušený manažer komunikace a firemních vztahů v oblasti financí, energetiky, ICT, seniorní konzultant, zkušenosti z oblasti oborových asociací a neziskového sektoru. Do konce roku 2024 byl členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj, která je poradním orgánem vlády a zabývá se takovými agendami jako je například Fit for 55 a jejich dopady na českou ekonomiku.
V nové roli bude Vlček zajišťovat podporu ministra jako člena vlády při plnění jeho povinností, a to z hlediska organizačního, řídicího a kontrolního. Zajišťuje například konzultace k odborným problémům a koordinuje činnost externích specialistů. Má na starosti cesty ministra a zabezpečuje jejich protokolární část. „Funkční a efektivní ochrana přírody a současně zachování konkurenceschopnosti České republiky jsou samozřejmě klíčové. S tím souvisí potřeba revize souvisejících politik a jejich aplikací, tak aby byly realistické a nebyly ekonomicky likvidační,“ vysvětluje Vlček svůj pohled na agendu životního prostředí.
Vlček má rozsáhlé zkušenosti v sektorech bankovnictví, energetiky či ICT. Řídil komunikaci a firemní vztahy například v Citibank či mBank, byl prezidentem Asociace provozovatelů mobilních sítí, která sdružuje tři velké mobilní operátory, působil také jako mediální konzultant pro Trinity Bank.
V minulosti také působil ve státní správě, kdy byl v letech 2009 až 2012 šéfem komunikace ministerstva průmyslu a obchodu. Pracoval pro tři ministry – nastupoval za Vladimíra Tošovského, který byl členem úřednické vlády Jana Fischera, spolupracoval s Martinem Kocourkem a krátce také s Kocourkovým nástupcem Martinem Koubou, ministry vlády Petra Nečase. Po odchodu z MPO v letech 2012 a 2013 pracoval pro skupinu Rosatom v době zakázky na stavbu dvou nových bloků jaderné elektrárny Temelín. V té době, před ruskou invazí na Krym, byl ruský jaderný partner považován za favorita soutěže, protože měl historicky silné vazby na český jaderný průmysl, včetně majetkového podílu ve Škodě JS.
Vlček začínal jako novinář ve vydavatelstvích Motor-Presse Bohemia a Economia, kde byl redaktorem a později vedoucím rubriky marketing oborového časopisu Marketing & Media. Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na Institutu politologických studií Univerzity Karlovy, zde také několik let přednášel o komunikaci.
