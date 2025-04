Vladimire, přestaň. Trump odsoudil ruské útoky na Kyjev

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social odsoudil nejnovější ruské útoky na Kyjev a vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby údery zastavil a uzavřel dohodu. Ruské útoky podle ukrajinského letectva cílily zejména na Kyjev. Zahynulo při nich nejméně devět lidí a desítky dalších podle záchranářů utrpěly zranění.

Kromě hlavního města zasáhly ruské střely také Charkov, Dněpropetrovskou, Žytomyrskou, Poltavskou, Chmelnyckou, Sumskou a Záporožskou oblast.

„Nejsem spokojen s ruskými údery na Kyjev. Není to nutné a je to velmi špatně načasované. Vladimire, přestaň! Týdně umírá 5000 vojáků. Pojďme uzavřít mírovou dohodu!“ napsal Trump na své sociální síti.

FOTOGALERIE: Ruský útok na Kyjev

Výčitky Zelenskému

Ještě ve středu přitom šéf Bílého domu, rovněž na své sociální síti, vyčetl svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému jeho prohlášení, že Ukrajina neuzná ruskou okupaci Krymu. V této souvislosti Trump prohlásil, že „toto prohlášení velmi škodí mírovým jednáním s Ruskem“.

Kromě toho americký prezident také v Oválné pracovně ve středu prohlásil: „Myslím, že jsme se s Ruskem dohodli. Musíme se dohodnout se Zelenským. Myslel jsem si, že by jednání s ním bylo jednodušší, ale zatím to bylo těžší“. Trump také řekl, že se nekloní ani na jednu stranu, ale že chce dohodu a zachránit životy. Opět zopakoval své nepodložené tvrzení, že válka by nepropukla, kdyby byl v té době prezidentem. Rusko spustilo s Putinova rozkazu rozsáhlou vojenskou agresi proti sousední zemi v únoru 2022.

Spojené státy od Trumpova nástupu do úřadu vedly oddělená jednání se zástupci obou znepřátelených zemí, k výsledku se zatím dospět nepodařilo. Washington minulý týden pohrozil, že USA ukončí své snahy o urovnání konfliktu, pokud Moskva a Kyjev brzy nedosáhnou pokroku v rozhovorech.

USA jsou podle dřívějších informací agentury Bloomberg v rámci budoucích dohod o příměří a míru připraveny zmírnit sankce uvalené na Moskvu a uznat ruskou kontrolu nad okupovaným poloostrovem Krym, který je podle mezinárodního práva součástí Ukrajiny. Americké uznání ruské anexe Krymu a zamrazení současné frontové linie zmiňuje jako součást amerického návrhu i deník The Washington Post s odvoláním na své zdroje.

Trump přestává vyšetřovat ruské válečné zločiny Politika Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa upustila od řady iniciativ, jejichž cílem je dohnat Rusko k odpovědnosti za válečné zločiny na Ukrajině, píše deník The Washington Post. ČTK Přečíst článek