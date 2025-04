Trump přestává vyšetřovat ruské válečné zločiny

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa upustila od řady iniciativ, jejichž cílem je dohnat Rusko k odpovědnosti za válečné zločiny na Ukrajině, píše deník The Washington Post.

Americká vláda uvolnila zákonem zřízenou pozici koordinátora pro shromažďování zpravodajských informací napříč celou vládou o údajných ruských zvěrstvech spáchaných na Ukrajině. Bílý dům také omezil činnost týmu ministerstva spravedlnosti, ktrý se zabývá otázkami odpovědnosti za válečné zločiny.

Trumpova administrativa se už dříve rozhodla vystoupit z mezinárodní skupiny vedené Evropskou unií, která má za cíl potrestat Moskvu za porušení mezinárodního práva při invazi na Ukrajinu, připomíná list. Vláda také zrušila program zabavování majetku ruských oligarchů, na které byly uvaleny sankce.

Nyní uvolněná pozice koordinátora pro shromažďování informací o ruských válečných zločinech vznikla na základě legislativy, kterou společně sepsali demokratický kongresman za Colorado Jason Crow a někdejší kongresman za Floridu Mike Waltz, který nyní působí jako Trumpův poradce pro národní bezpečnost.

Koordinátor „má za úkol hnát (ruského prezidenta Vladimira) Putina k odpovědnosti za zločiny, které spáchal proti ukrajinskému lidu,“ sdělil deníku The Washington Post Crow. Pozici podle něj zřídily obě politické strany v Kongresu a administrativa musí pověřit toho, kdo ji zastává, plněním příslušných povinností v souladu se zákonem.

Pokud Trump a šéfka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová chtějí dosáhnout trvalého míru, musejí být ochotni dohnat Putina k odpovědnosti, uvedl Crow, podle kterého administrativa zatím ukazuje, že je ochotna „nechat Putina, aby se z toho vyvlekl“.

Vládní meziagenturní pracovní skupina, kterou tento koordinátor vedl, byla rovněž zrušena, sdělili The Washington Post někteří současní a bývalí činitelé.

Tyto kroky podle odborníků dohromady signalizují americkým spojencům i protivníkům, že Spojené státy upouštějí od své role světového zastánce vlády práva. „Je to velmi zneklidňující ústup od závazku USA hnát k odpovědnosti pachatele válečných zločinů a agrese, zejména co se týče nejkrvavějšího konfliktu, který Evropa zažila od druhé světové války,“ řekl Eli Rosenbaum, někdejší šéf týmu ministerstva spravedlnosti pro odpovědnost za válečné zločiny, který odešel do důchodu v lednu minulého roku.

V březnu americká vláda ukončila program sledování hromadných únosů ukrajinských dětí do Ruska před tím, než mohlo být dokončeno předání úložiště satelitních snímků a biometrických údajů pohřešovaných dětí evropským orgánům s cílem usnadnit probíhající trestní stíhání. Poté, co ukončení programu vyvolalo pobouření křesťanských skupin a některých republikánů, administrativa dočasně povolila pokračování programu do dokončení převodu dat.