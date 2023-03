Vláda prosadila nižší růst důchodů, opozice hrozí Ústavním soudem

Sněmovna schválila po opozičních obstrukcích omezení mimořádného červnového růstu důchodů. Průměrný měsíční důchod vzroste podle vládních novely o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun. Opoziční poslanci neprosadili tři stovky pozměňovacích návrhů na zvýšení valorizace. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu, v němž mají vládní strany většinu. Mohla by se dostat na středeční schůzi horní komory. Nastupující prezident Petr Pavel, jenž dostane novelu k podpisu, by měl oznámit své stanovisko v pátek.

Omezení zvýšení penzí při červnové valorizaci je podle vlády nutné pro stabilizaci veřejných financí. Stát jen za letošek ušetří 19,4 miliardy korun. Podle opozice jde o „ožebračování” a „okrádání” jedné ze zranitelných skupin obyvatel a o protiústavní krok i z hlediska způsobu schvalování novely zrychleně ve stavu legislativní nouze.

Lukáš Kovanda: Kde vzít peníze na úplnou mimořádnou valorizaci důchodů? Ať vláda zruší dva státní svátky Názory Vláda Petra Fialy (ODS) by hypotetickým zrušením dvou státních svátků mohla letos získat do veřejné kasy zhruba osmnáct miliard korun. To shodou okolností zhruba odpovídá úspoře ze zamýšleného snížení mimořádné červnové valorizace. Tato úspora má činit necelých dvacet miliard korun. Jestliže by se tedy zrušily dva svátky, důchodci by mohli mít valorizován důchod beze změny, aniž by se přitom stát dále zadlužil, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Opozice se pravděpodobně obrátí na Ústavní soud.

Jiří Rusnok: Princip zásluhovosti bude z důchodů nevyhnutelně mizet Leaders Bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok souhlasí s Vladimírem Bezděkem, že éra rovných důchodů je nevyhnutelná. Kvůli stárnutí populace se důchody vrátí k primárnímu účelu – tím je zabránit tomu, aby se stáří automaticky rovnalo chudobě, míní exguvernér ČNB. Stanislav Šulc Přečíst článek

Ve Sněmovně podpořilo snížení červnového růstu důchodů všech 98 přítomných poslanců vládních ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů. Proti hlasovalo všech 71 přítomných poslanců opozičních ANO a SPD.

Při mimořádné valorizaci, která ze zákona nastává při vyšším růstu cen, se zvedá zásluhový procentní díl důchodu. Podle běžných pravidel by mělo zvýšení činit od června 11,5 procenta. Předlohou vzroste procentní část penze o 2,3 procenta a k tomu všem ještě o 400 korun, což by mělo podle zdůvodnění o něco zvýhodnit penzisty s nejnižšími důchody.

Opozičním poslancům Sněmovna zamítla koaliční většinou hlasů přibližně 330 pozměňovacích návrhů na zvýšení 400korunové pevné částky. Návrhy opozice, které byly zjevně součástí její zdržovací taktiky, se pohybovaly v rozmezí od 1410 korun do 1706 Kč s korunovými rozdíly. Zákonodárci ANO navíc neuspěli se snahami o posunutí termínu účinnosti předlohy tak, aby pozbyla smyslu.

Poslankyně Alena Schillerová (ANO) během schůze Sněmovny debatuje s Andrejem Babišem. ČTK

Vášně ve Sněmovně kvůli důchodům. Babiš odmítal opustit mikrofon Politika Předseda opozičního ANO Andrej Babiš dvakrát odmítl respektovat rozhodnutí koaliční většiny ve Sněmovně o omezení řečnické doby pro všechny a opustit řečniště. Kolem něj se shromáždili poslanci opozice, aby zabránili případnému Babišovu vyvedení ze sálu. Schůze dolní komory byla nejprve na deset minut přerušena. Situace se ale příliš nezměnila a schůze byla znovu přerušena. ČTK, obi Přečíst článek

Úpravou červnové valorizace stát letos vydá na penze podle důvodové zprávy 15 miliard korun navíc. Pokud by platila běžná pravidla, výdaje státního rozpočtu by vzrostly o 34,4 miliardy korun. Menší rozpočtový dopad bude pokračovat i v dalších letech. Příští rok půjde podle zdůvodnění o úsporu 33 miliard korun z původně předpokládaných 58,8 miliardy korun vydaných na penze navíc.