Všem stejně. Důchody se od ledna zvýší o 360 korun, slíbil Jurečka

Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody stoupnou od ledna o 360 korun. Zvedne se solidární základní díl penze, zásluhová část neporoste. Všichni tedy dostanou přidáno stejně. Průměrný starobní důchod by se tak v lednu měl dostat na 20 693 korun. Přidání zvýší příští rok výdaje o 12,3 miliardy korun. Oznámil to ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Nařízení kabinet schválí do konce září.

Reklama

Průměrný starobní důchod činil na konci prvního čtvrtletí 19 461 korun. Letos od června se ještě zvedl kvůli inflaci zhruba o 760 korun. Na konci června se průměrná částka dostala na 20 233 korun. Starobní penze od sociální správy pobírá 2,36 milionu lidí a invalidní a pozůstalostní důchody pak dalších 479 000. Několik desítek tisíc penzí vyplácejí systémy resortů obrany, spravedlnosti a vnitra.

Penze se skládá ze solidární pevné části a ze zásluhového procentního dílu podle odpracovaných let, výše odvodů z výdělku a počtu dětí. Přidávaná částka se rozpočítá tak, aby pevný díl odpovídal deseti procentům průměrné mzdy. Letos je to 4040 korun, po lednovém přidání to bude 4400 korun.

AKTUALIZOVÁNO: Nejdříve váhání, poté rychlý podpis. Pavel schválil vládní penzijní novelu Money Prezident Petr Pavel i přes výhrady podepsal vládní penzijní novelu, která mimo jiné zpřísňuje pravidla předčasných důchodů a upravuje řádné lednové valorizace penzí. Nynější mimořádné valorizace, které nastávají při vyšším růstu cen, nahradí dočasný přídavek. Fiala Pavlův podpis ocenil. ČTK Přečíst článek

Tři čtvrtiny berou přes 18 tisíc

„Zvýšení pokryje nápor cenového růstu. Reálná hodnota důchodu vzroste o 0,9 procenta,” uvedl ministr. Ujistil, že i po přijetí důchodové novely se zpomalením valorizací se bude při přidávání vždy zohledňovat růst cen.

Podle Jurečky po letošní mimořádné červnové valorizaci k dorovnání inflace pobírá 78 procent starobních penzistů a penzistek víc než 18 000 korun čistého měsíčně. Ministr dodal, že průměrná částka „se skoro kryje s mediánem”. Víc než průměrný důchod tak má zhruba polovina příjemců. „Naprostá většina důchodů se pohybuje mezi 18 000 a 23 000 korun,” upřesnil šéf resortu.

Dalibor Martínek: Důchody jsou brzdou rozvoje Česka. Zemi sráží slabost politiků, ne důchodci Názory Důchodci jsou aktuálně pomyslnými vítězi ekonomické soutěže. Nárůst jejich příjmů je extrémní jak ve srovnání s průměrným růstem v soukromé sféře, tak dokonce ve srovnání s růstem mezd ve veřejném sektoru, kde platy díky tlaku odborů rostou rychleji. Dalibor Martínek Přečíst článek

Předčasný důchod zatím beze změny

Nařízení o zvýšení penzí musí vláda schválit do konce září. Důchodová novela, která valorizace zpomaluje, začne platit od října. Kabinet tak bude rozhodovat podle nynějších pravidel. Jurečka zopakoval, že přidávaná částka bude ale podle dosavadního i nového výpočtu stejná. Zohlední jako dosud růst životních nákladů důchodců. Od října by se v přidání odrazila třetina růstu reálných mezd a do konce září polovina, výdělky ale v Česku teď reálně nerostou. Do valorizace se tak nepromítnou.

Novela zpřísňuje také pravidla pro předčasné penze. Mimo jiné počítá s tím, že se zásluhová část u dřívějšího důchodu až do řádného důchodového věku nebude valorizovat. Jurečka podotkl, že tentokrát se to předčasných důchodců ale nedotkne, protože se u všech důchodů zvedá jen solidární základní díl a zásluhová procentní část se nenavyšuje.