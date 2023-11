Vetujte konsolidační balíček, naléhal Středula na Pavla. Bavili se i o nadcházejícím protestu

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula vyzval prezidenta Petra Pavla, aby vetoval vládní balíček ke konsolidaci veřejných financí.

Podle šéfa odborů by tím prezident vyslal signál, že vnímá vážnost situace ve společnosti. Středula po schůzce ve vyjádření pro novináře na Pražském hradě ocenil, že Pavel měl k dispozici velké množství informací nutných k rozhodnutí a argumentům odborů bedlivě naslouchal. Hrad uvedl, že se Pavel se Středulou dohodli na schůzkách k situaci a postavení zaměstnanců.

Konsolidační balíček opatření, od nichž si vláda slibuje zlepšení stavu státního rozpočtu v následujících dvou letech, bude ve středu po sněmovním souhlasu projednávat Senát. K vetování balíčku vyzvala dříve Pavla opoziční SPD. Pavel v dopisu reagoval slovy, že vnímá výhrady k balíčku, ale i důvody, které vedly vládu k tomu, aby ho připravila. Balíček kritizuje také hnutí ANO, které se kvůli obsahu i způsobu schvalování ve Sněmovně patrně obrátí na Ústavní soud.

Středula vyzval prezidenta, aby balíček nepodepisoval. Následnou debatu hodnotí jako „dobrou a hlubokou“. Odborům vadí, že vláda obsah balíčku řádně neprojednala se sociálními partnery a až na minimum případů ignorovala jejich návrhy. „Dopadne to na zaměstnance a jejich rodiny, nebude to mít pozitivní efekt,“ uvedl Středula.

Pavel dříve úsilí vlády o konsolidaci přivítal. Koncem září prohlásil, že kroky kabinetu nejsou tak razantní, jak by bylo potřeba. Balíček by podle něj měl být tvrdší, než vláda plánuje. Středula nechtěl předjímat, jak Pavel ohledně balíčku rozhodne. „Má výzva byla velice sugestivní. Prezident není závislý na rozhodnutí koalice, opozice. Osobně myslím, že by to byl velice silný signál, že vnímá vážnost situace ve společnosti a můžeme se společně vrátit k debatě o zlepšení veřejných financí,“ dodal Středula.

Balíček mění šest desítek zákonů a má v příštích dvou letech mimo jiné díky daňovým změnám snížit rozpočtový deficit o 150 miliard korun. Zavádí například pouze dvě sazby daně z přidané hodnoty, a to 12 a 21 procent. Sazba daně firem se zvyšuje z 19 na 21 procent. Daň z nemovitostí se zvýší v průměru o 1,8 násobek.

S Pavlem debatoval Středula také o důvodech, kvůli kterým odbory ohlásily den protestů na 27. listopad. Hovořili rovněž o rozpočtu, důchodech, energetice, liniových stavbách či stavebním řízení. „Je otevřen i setkání v širším kontextu, s hospodářskými sociálními partnery dohromady. Zmínil jsem, že máme na řadu věcí velmi podobné názory,“ řekl Středula.

Hrad v tiskové zprávě uvedl, že Středula představil prezidentovi chystaný protest. „Prezident si vyslechl jeho argumentaci a navázal diskusí o aktuální ekonomické situaci a o vládním úsporném balíčku,“ uvedl odbor komunikace prezidentské kanceláře. Dohodli se na schůzkách týkajících se situace a postavení zaměstnanců.