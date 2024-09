V rakouských volbách zvítězila krajně pravicová FPÖ

V nedělních rakouských parlamentních volbách zvítězila Svobodná strana Rakouska (FPÖ), označovaná za pravicově populistickou až krajně pravicovou. S odkazem na dnešní předběžné výsledky rakouského ministerstva vnitra o tom informovala agentura APA. Vítězství FPÖ označuje za historické.

Podle prvních oficiálních předběžných výsledků získala FPÖ 29,21 procenta hlasů, přičemž dosáhla rekordního nárůstu hlasů o 13,04 procenta, píše APA. Se ziskem 26,48 procenta skončila na druhém místě Rakouská lidová strana (ÖVP) kancléře Karla Nehammera, která naopak utrpěla rekordní více než desetiprocentní ztrátu.

Třetí je opoziční Sociálnědemokratická strana Rakouska (SPÖ) s 21,05 procenta hlasů. Liberální strana NEOS získala 8,96 procenta a Zelení 8,03 procenta hlasů.

Rakušané v neděli určovali složení Národní rady, parlamentní dolní komory, na příštích pět let. Volit mohlo až 6,35 milionu oprávněných voličů.

Už předvolební průzkumy ukazovaly na možný bezprecedentní úspěch krajní pravice. Nynější kancléř Nehammer z ÖVP avizoval, že by lidovci byli ochotni vstoupit do koalice s FPÖ za podmínky, že by si jejich lídr Herbert Kickl nenárokoval post kancléře.

