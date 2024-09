Kdo umí počítat – Babiš nebo Fiala?

Volby skončily, hra s čísly začala. Užijte si ji, dokud trvá, a zachovejte si chladnou hlavu. Interpretací výsledných čísel dvoukolové senátní volby je nepřeberně. Pro pobavení ale stačí poslouchat dva hlavní aktéry. ANO získalo osm mandátů ze sedmadvaceti možných. Podle šéfa Andreje Babiše je tak hnutí jasným vítězem. Kandidáti, které nominovaly strany vládní koalice, zvítězili dohromady v patnácti obvodech, a z předsedy ODS Petra Fialy je rázem především premiér. Vládní koalice porazila ANO ziskem patnácti mandátů. Že ODS obhájila pouze pět z deseti mandátů, raději vůbec nezmiňuje. S čísly kouzlí i předsedové dalších partají, jejich interpretace není potřeba zmiňovat. Holá pravda je, že senátní volby nepřinesly nic převratného.

Reklama

Premiér Fiala odkryl své vize dalšího možného dění ve Strakově akademii. První z nich je, že ti, kteří se podle něj nemohou podívat do zrcadla, protože lhali, říkali nepravdy a ještě u toho moralizovali, neodejdou z vlády. O podobě koalice chce mít jasno o podobě koalice, do středy, do čtrnácti dnů má být kabinet funkční a akceschopný. Jak to bude, veřejnosti Fiala oznámí ve středu. Zatím to vypadalo, že Piráti se řídí scénářem psaným kněžkou chaosu. S tímhle chaosem ovšem nemá Lydie Franka nic společného.

Piráti opustí kabinet v úterý, demisi podají i ministři pro legislativu Šalamoun a zahraničí Lipavský. Končící předseda partaje Bartoš to oznámil v ČT, zatímco premiér své vize svěřoval na Primě. „Když vyhodíte z vlády předsedu strany po telefonu, tak strana prostě nemůže reagovat jinak,“ říká dredatý politik.

Politický diář Jany Havligerové: Bacha, rozhoduje premiér Názory Petr Fiala po středečním jednání kabinetu oznámil „jednomyslné rozhodnutí vlády“: Kandidátem do Evropské komise bude ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Jana Havligerová Přečíst článek