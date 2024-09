Politico: Vítězství rakouské FPÖ je dalším „drsným probuzením pro Evropu“

Vítězství Svobodné strany Rakouska (FPÖ), která bývá označována za pravicově populistickou až krajně pravicovou, v nedělních parlamentních volbách v Rakousku je dalším „drsným probuzením pro Evropu“, píše o vývoji v alpské zemi bruselský server Politico.

Bývalými nacisty založená, euroskeptická, proti migraci zaměřená a k Moskvě přátelská strana má podle serveru nakročeno k příští rakouské vládě. Politico se pozastavuje také nad tím, co by to mohlo znamenat do budoucna pro Brusel. Vídeň by se podle serveru totiž mohla připojit ke skupině euroskeptických a proruských států jako jsou Maďarsko a Slovensko a nejspíš po volbách příští rok i Česká republika.

„FPÖ založená v 50. letech minulého století bývalými příslušníky SS a dalšími nacistickými veterány, založila svou letošní kampaň na proticizinecké rétorice a slíbila, že vytvoří Pevnost Rakousko, aby zabránila vstupu migrantů,“ píše Politico. Šéf strany, exministr vnitra Herbert Kickl voličům slíbil, že pokud vyhraje, bude vládnout jako jejich Volkskanzler, kancléř lidu, což byl termín, který kdysi používal nacistický vůdce Adolf Hitler.

Připojení k euroskeptickému bloku

I když se nejspíš Kicklovi nepodaří stanout v čele kabinetu, FPÖ pravděpodobně vytvoří vládní koalici s některou z dalších stran. „Vídeň by se tak mohla připojit k euroskeptickému, k Rusku přátelskému bloku, který zahrnuje Maďarsko, Slovensko a (možná) Českou republiku po volbách příští rok. Na seznam krajně pravicových a protimigrantských vlád (které nicméně nejsou proruské a euroskeptické) můžete přidat i Itálii a Nizozemsko,“ vypočítává Politico. „Sečteno podtrženo, v Evropě je stále na vzestupu podpora pro pravicové a krajně pravicové strany, které přetvářejí migrační politiku bloku a nijak neoslabují,“ dodává server.

O nové éře v Rakousku píše i server Euractiv. „Výhra je sice jasná, nicméně k vládnutí nestačí. Kickl bude muset sestavit koalici, jestliže chce převzít otěže země,“ dodává server. Od roku 2019 Svobodná strana Rakouska (FPÖ) po sérii korupčních skandálů, které ji zasáhly, výrazně navýšila svou podporu a pod Kicklovým vedením přebudovala svou základnu. „Je mistrným komunikátorem, možná nejlepším mezi rakouskými politickými vůdci,“ uvedl pro Euractiv rakouský politolog Reingard Heinisch. „Je jiným typem člověka a jiným vůdcem než jeho předchůdci,“ dodal.

