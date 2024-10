V Gruzii začaly volby. Lidé vybírají mezi „evropskou budoucností a ruskou minulostí“

V Gruzii v sobotu začaly parlamentní volby, které jsou místní opozicí i zahraničními médii označovány za hlasování vybírající mezi Evropou a Ruskem. Volební místnosti se uzavřou ve 20:00 (18:00 středoevropského letního času), krátce poté se očekává zveřejnění odhadů výsledků.

Reklama

Jak hlasování dopadne, lze těžko odhadovat. Existuje jen málo spolehlivých průzkumů veřejného mínění, upozornil Reuters. Sondáže opozici nakloněných médií podle agentury naznačují, že vládnoucí strana Gruzínský sen přijde o většinu v parlamentu, zatímco data provládních průzkumů předpovídají historicky nejsilnější výkon vládnoucího bloku.

Roztříštěná gruzínská opozice, kterou média vesměs označují jako prozápadní, vytvořila několik koalic ve snaze porazit Gruzínský sen, který kritici obviňují z autoritářských sklonů a příklonu k Rusku.

Dnešní den rozhodne o gruzínské budoucnosti, prohlásila prezidentka kavkazské země Salome Zurabišviliová poté, co odvolila v parlamentních volbách. „Dnes večer přijde vítězství, které bude vítězstvím Gruzie, celé Gruzie,“ prohlásila Zurabišviliová, která hlasování vnímá jako volbu mezi „evropskou budoucností a ruskou minulostí“, jak už dříve řekla médiím.

Reklama

Jednoduché rozhodování

Zakladatel vládního uskupení Gruzínský sen, miliardář Bidzina Ivanišvili, volby označil za jednoduché rozhodování. „Buď zvolíme vládu, která bude sloužit vám, gruzínskému lidu..., nebo zvolíme agenta cizí země, který bude plnit pouze úkoly cizí země,“ řekl proruský politik poté, co v metropoli Tbilisi odhlasoval. Už před volbami varoval před zatažením Gruzie do války na Ukrajině.

Gruzie, kde žije kolem 3,7 milionu lidí, od získání nezávislosti po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 vystupovala jako prozápadní země a krátce po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 požádala o členství v Evropské unii. Vztahy se Západem se však v poslední době zhoršily.

Další varování Francii. Agentura Moody’s jí zhoršuje ratingový výhled na „negativní“ Money Ratingová agentura Moody’s zhoršila ratingový výhled Francii. Celkový rating této země, druhé největší ekonomiky EU i eurozóny, je tak dosud nejhorší v historii. Před dvěma týdny Francii ratingový výhled zhoršila také agentura Fitch Ratings. Podle Fitch Ratings tak už tím pádem má Francie celkově horší ratingové hodnocení než Česko. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Průzkum: 39 procent Čechů se obává, že jim AI vezme práci Zprávy z firem Obavu z toho, že je umělá inteligence (AI) připraví o práci, nemá v Česku 51 procent lidí. AI se v tomto ohledu obává 39 procent Čechů. Ti se nejčastěji domnívají, že jejich pracovní náplň umělá inteligence převezme do pěti až deseti let. Zbylá část lidí se jasně nevyjádřila. Vyplývá to z průzkumu Index inovací společností ČSOB a Mastercard, který se konal v září a říjnu mezi 1355 respondenty. Uskutečnila jej společnost Datank. ČTK Přečíst článek