Průzkum: 39 procent Čechů se obává, že jim AI vezme práci

Obavu z toho, že je umělá inteligence (AI) připraví o práci, nemá v Česku 51 procent lidí. AI se v tomto ohledu obává 39 procent Čechů. Ti se nejčastěji domnívají, že jejich pracovní náplň umělá inteligence převezme do pěti až deseti let. Zbylá část lidí se jasně nevyjádřila. Vyplývá to z průzkumu Index inovací společností ČSOB a Mastercard, který se konal v září a říjnu mezi 1355 respondenty. Uskutečnila jej společnost Datank.

Přibližně 27 procent pracujících míní, že bez lidského zásahu nelze jejich obor vůbec vykonávat, ale AI jim může částečně pomáhat. Podle 15 procent dotazovaných se umělá inteligence jejich oboru vůbec netýká a devět procent se vyjádřilo, že nemají představu, jak by je mohla umělá inteligence ohrozit.

Více volna

Umělou inteligenci pracovně nyní využívá zhruba třetina dotazovaných. Pět procent respondentů má díky používání tohoto nástroje méně práce a více volna. Ostatní umělou inteligenci buď používají, ale nezměnilo to nic na množství jejich práce, nebo jim to i práci přidalo, protože ji s pomocí AI zvládnou odbavit více. Dvě procenta osob uvedly, že umělá inteligence už jejich práci nahradila.

O něco silnější obavy z nástupu umělé inteligence mají příslušníci tzv. generace Z, tedy ve věku 27 let a méně, která patří mezi zaměstnanými k nejmladším nebo se pracovat chystá. Z nich se 53 procent obává, že kvůli AI přijde o práci. Tito lidé mohou čerpat i ze svých zkušeností, protože 51 procent mladých AI pracovně používá.

