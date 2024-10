David Ondráčka: Ukradené volby v Gruzii, Evropa je nesmí uznat

Gruzínci bojují už dlouho o svou evropskou budoucnost. Víkendová brutální manipulace a doslova ukradení voleb ze strany vládnoucí strany, jsou pro tento evropský směr fatální ranou.

Masivní protesty začaly hned v pondělí obří demonstrací, budou dlouhé, kavkazsky divoké a s velmi nejistým výsledkem. Není možné nechat spadnout Gruzii do spárů Ruska. Evropa by neměla zmanipulované volby uznat a vytvořit tím tlak na jejich opakování, ale férovým způsobem a bez podvodů.

Pokud sama prezidentka Gruzie Salome Zourabichvili tyto volební výsledky neuznává, proč by je měl uznat někdo jiný v Evropě? „Volební podvody tohoto rozsahu nemají v Gruzii obdoby, důkazů o masivní manipulaci a je spoustu. Kolem 70 procent Gruzínců podle průzkumů podporuje evropskou cestu a integraci s EU. A najednou se vše v volbách obrátí, to nedává smysl,“ uvedla.

Mimochodem tato vzdělaná dáma je dnes symbolem tohoto boje Gruzie, prokazuje obrovskou odvahu vůči vládnoucí klice, ale také klid, charisma a kompetenci. Vidět její přesně formulované odpovědi v interview pro světová média v angličtině nebo francouzštině je obdivudodné.

Osobně mám Gruzii opravdu rád, mnohokrát jsem tam pracovně byl, mám spoustu kamarádů, nepochybuji o jejich touze patřit do Evropy, vymanit se z ruského vlivu a budovat moderní, civilizovaný stát. „Sakartvelo“, jak říkají své zemi sami Gruzínci si zaslouží naši pomoc.

Gruzínci chtějí Evropu, oligarcha vidí jen rubly

Hlavním viníkem je gruzínský oligarcha Ivanishvili (nejbohatší Gruzín), který chce absolutně ovládnout celou zemi hlavně pro své kšefty. Založil si stranu Gruzínský sen čistě jako svůj vehikl, jak zemi vysát. Je to bezskrupulózní autoritářský oligarcha, jeho politický vliv na zemi je spíš takový ruský sen.

Mimochodem dost podobností s Babišem a jeho ANO tady je. Vtipné je, že pro Ivanishviliho pracoval historicky na politické kampani (kdy se stal na chvíli premiérem) i český marketér expert Alexandr Braun, který pak dělal hlavního stratéga kampaně Babišově ANO (a dnes pro změnu spolupracuje s paní Tykač).

Těžce zmanipulované volby

Videa z voleb v Gruzii (a spousty dalších a velmi průkazných důkazů monitorujících organizací a nezávislých pozorovatelů) opravdu ukazují, že volby neproběhly standardně a férově. Násilí, nefunkční volební zařízení, masivní kupování voličů, spousta příkladů, kdy jeden člověk na stejnou občanku volil mnohokrát.

I ti nejoddanější podporovatelé vládnoucí strany Gruzínský sen očekávali, že získá kolem 45 procent hlasů, s již „tradičními“ manipulacemi, které lidé bohužel považují za běžnou součást života. Pak by navíc získali další mandáty díky hlasům pod pětiprocentní hranicí a pokusili se přetáhnout jednotlivé poslance opozice. Gruziínský sen ale připravil tentokrát manipulace tak, aby zvládl ještě vyšší podíl opozičních voličů, a voilà – ani jejich vlastní podporovatelé nevěří, že dostal nakonec 54 procent. Gruzínský sen selhává v jasných situacích, ale vzkvétá v šedé zóně.

Režimy jako Gruzínský sen se v podstatě nedají porazit volbami. Ať už máte sebevíc hlasů, vždy nějak zařídí, aby měli o jeden hlas víc – a to nutně ne od skutečných lidí, jak ukázaly důkazy o vícenásobném hlasování.

Evropa nesmí uznat tyto volby

Evropa by neměla zmanipulované volby uznat. Měla by vytvořit tlak nejen na vyšetření volebních podvodů (to je úplné minimum), ale na opakování voleb ve férovém modelu. Opravdu nestačí přiblblé kvazidiplomatické fráze o tom, jak je EU nebo konkrétní politici „very concerned“. Polský ministr zahraničí Sikorski okamžitě a velmi přesně a bez vytáček odsoudil manipulace voleb. A podobných jasných pozic bylo po Evropě více.

Česká diplomacie je zase jen „very concerned“ a hlavně chce, aby „that all sides should refrain from violence“. Na co čekáte a čeho se zas bojíte? Taková dietní vyjádření nemají v aktuální situaci vůbec žádnou cenu. A jaké všechny strany? Ta strana je jedna, volby zmanipuloval vládnoucí Ivanishviliho Gruzínský sen, tak to je jednoduché.

Je tak zásadní rozdíl Gruzie proti Ukrajině? Jasně nezuří tam brutální válka, ale Rusové obsadili v roce Abcházii a Jižní Osetii naprosto bez skrupulí, posměšně tehdy nechali svá letadla přelétat kolem Tbilisi a našli své vazaly, kteří hrají jejich hru. Je to věc principiální politiky. Česká vláda (a diplomacie) na všech úrovních podporuje Ukrajinu, ale úplně stejně pricipiálně by měla stát i za Gruzií a jejím evropským směřováním. Nechat spadnout tuto kavkazskou zemi pod ruské spáry je zločin.

Jak dál v Gruzii?

Samozřejmě sledovat vyhrocenou situaci s odstupel je složité. Rozdělení gruzínské společnosti je brutální a v krátkém čase se zdá nezhojitelné. Ale upřímně tak to je dnes téměř všude, rozštípnutí společností je téměř pravidlem, volby běžně končívají 51:49. Gruzínci bojují o svou evropskou budoucnost, hrají ze svého pohledu o všechno. Protesty budou dlouhé, kavkazsky divoké, neskončí. Jestli povedou k nějakému zlomu je velmi složité odhadovat, může to jít bohužel všemi směry, včetně násilných střetů.