Další varování Francii. Agentura Moody’s jí zhoršuje ratingový výhled na „negativní“

Ratingová agentura Moody’s zhoršila ratingový výhled Francii. Celkový rating této země, druhé největší ekonomiky EU i eurozóny, je tak dosud nejhorší v historii. Před dvěma týdny Francii ratingový výhled zhoršila také agentura Fitch Ratings. Podle Fitch Ratings tak už tím pádem má Francie celkově horší ratingové hodnocení než Česko.

Agentura Moody’s sice dnes potvrdila rating Francie na stupni Aa2, což je stále o stupeň lepší hodnocení, než jaké má pohledem téže agentury Česko. Avšak ratingový výhled agentura Moody’s zhoršila ze „stabilního“ na „negativní“ což značí zvýšené riziko zhoršení samotného ratingu.

Podle Moody’s letos schodek francouzských veřejných financí překoná úroveň šesti procent hrubého domácího produktu, takže bude více než dvojnásobný, než jaký je nejvýše povolený v rámci příslušných pravidel EU, tedy nyní platného modifikovaného Paktu růstu a stability. Francouzská vláda novopečeného premiéra Michela Barniera sice plánuje deficit v příštím roce snížit na úroveň pěti procent HDP, ale tento záměr se podle prognózy Moody’s nezdaří uskutečnit. Agentura totiž nepovažuje vládou nedávno představou konsolidaci veřejných financí za dostatečně razantní, aby mohla k naplnění uvedeného cíle vést.

Značné vládní výdaje

Vysoké deficity jsou podle Moody’s způsobeny zejména značnými vládními výdaji, které ve všech stěžejních kategoriích předčí průměr zemí eurozóny. Dostatečnou redukci výdajů komplikuje nejen jejich rozsah, nýbrž i do značné míry paralyzovaná vnitropolitická situace v zemi, jež se tam panuje od letošních letních parlamentních voleb; žádná z parlamentních stran či aliancí stran nemá většinu.

Zhoršení výhledu na „negativní“ zdůvodňuje Moody’s tím, že střednědobě se trvaleji navýšené deficity promítnou do setrvalého nárůstu veřejného dluhu Francie v poměru k HDP. Takto navýšený dluh povede k růstu nákladnosti jeho obsluhy, čehož výsledkem bude další zhoršení stavu veřejných financi a další zúžení prostoru k dalšímu dostupnému zadlužování.

Agentura Moody’s naposledy zhoršila ratingový výhled Francie na „negativní“ v únoru 2012, v době vrcholící evropské dluhové krize. Tehdy jej však zhoršila při o stupínek lepším hodnocení (Aa1), než jaké má Francie nyní. V září 2015 pak Moody’s zhoršila Francii samotný rating, tedy ze stupně Aa1 na nynější Aa2.

