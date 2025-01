Uskupení Stačilo! by se dostalo do Poslanecké sněmovny, Motoristé na hraně

Volby do Poslanecké sněmovny by v lednu jednoznačně vyhrálo opoziční hnutí ANO se ziskem 33,9 procenta hlasů. Druhou koalici Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL s TOP 09, by volilo 18,4 procenta voličů. Následují hnutí STAN, SPD a Piráti, přes pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny se dostalo ještě uskupení Stačilo!. Na hraně vstupu do dolní komory jsou Motoristé, kteří by obdrželi přesně pět procent hlasů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News.

Reklama

Hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše dosahuje zisků přes 30 procent dlouhodobě. „Hnutí zůstává nadále neohroženo v pozici lídra opozičních hlasů se široce rozkročenou voličskou základnou. Hnutí ANO nachází významnou oporu u občanů bez maturity a u lidí starších 60 let, mírně častěji by jej volily ženy než muži. U žádné sociodemografické skupiny ale vyloženě nepropadá,“ sdělili autoři průzkumu.

Koalice Spolu zaznamenala oproti průzkumu z loňského listopadu oslabení o 2,7 procentního bodu. Třetí hnutí STAN si v lednu polepšilo o procentní bod na 9,4 procenta hlasů, naopak SPD mírně oslabilo na 8,1 procenta a Piráty by v lednu volilo 6,8 procenta voličů. Uskupení Stačilo! v čele s KSČM by získalo 5,3 procenta hlasů.

Češi nejvíce důvěřují politikům ANO, ukázal průzkum. Před Fialou je i Konečná Politika Veřejnost má největší důvěru v opoziční politiky, vládní většinou propadli. Vyplývá to z lednového průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News. Největší důvěru mají lidé v předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a jeho spolustraníky Karla Havlíčka a Alenu Schillerovou, po nich následuje předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. Za nimi se umístil vládní politik a šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Stejnou podporu jako Rakušanovi vyjádřili lidé i lídryni hnutí Stačilo Kateřině Konečné (KSČM), která zasedá v Evropském parlamentu. Za nimi je předseda vlády Petr Fiala (ODS), stejnou podporu jako premiér má i europoslanec za Motoristy Filip Turek. ČTK Přečíst článek

"Hnutí Stačilo! navazuje na své dobré výsledky z loňských voleb a do Sněmovny bude pokračovat pod touto značkou. V prvním samostatném měření v modelu STEM přebírá někdejší zisk samostatné KSČM a pohybuje se těsně nad pětiprocentní hranicí. Příznivci uskupení se nacházejí zejména ve starších věkových skupinách a mezi lidmi bez maturity či s maturitou," uvedl STEM.

Reklama

Návrat komunistů

KSČM a další strany, které šly loni v červnu do evropských voleb na kandidátce Stačilo!, v prosinci oznámily, že v polovině ledna podepíšou memorandum o spolupráci ve sněmovních volbách. Komunisté se pokusí do dolní komory vrátit po pěti letech. KSČM, ČSNS (Česká strana národně sociální), SD-SN (Spojení demokraté - Sdružení nezávislých) podle prosincového vyjádření také deklarovaly připravenost na spolupráci s dalšími levicovými a vlasteneckými stranami a osobnostmi.

Z výsledků loňských evropských voleb těží podle agentury Motoristé, kteří by v lednu obdrželi pět procent. Motoristé sobě vykazují vyšší míru podpory mezi nejmladší věkovou skupinou, mezi lidmi s maturitou a rovněž mezi muži, podotkli autoři průzkumu.

Lukáš Kovanda: Nezaměstnaných už v Česku přibylo 100 tisíc, jedna celá Olomouc Názory Česko už od covidu prochází hospodářským útlumem. A ten si začíná vybírat svoji daň i v podobě výraznějšího nárůstu počtu nezaměstnaných. V prosinci 2024 jich bylo po takřka čtyřech letech opět více než 300 tisíc. To jsou tedy lidé, kteří aktivně práci hledají – chodí na pracák –, však žádnou kloudnou sehnat nemohou. Lukáš Kovanda Přečíst článek

V přepočtu na mandáty by získalo hnutí ANO 85 křesel. Koalice Spolu by měla 44 zástupců a hnutí STAN 22. Celkem 18 zákonodárců by vzešlo z řad SPD, 13 poslanců by měli Piráti a po devíti uskupení Stačilo! a Motoristé. „Z hlediska povolebního uspořádání je vzhledem k předpokládanému zisku mandátů velmi pravděpodobné, že premiérem bude reprezentant hnutí ANO. To však bude potřebovat jednoho, možná i dva juniorní partnery. Odhlédneme-li od různých mediálních deklarací, hnutí ANO by za takové situace mělo mít velmi široké možnosti, jak získat důvěru pro svou vládu. S ohledem na politické deklarace se zdají být pravděpodobnější varianty zahrnující v nějaké podobě podporu SPD, Stačilo! a nebo Motoristů,“ uvedl STEM.

Průzkum se konal od 3. do 7. ledna a zúčastnilo se ho 1533 respondentů.